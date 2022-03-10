抑制食用油价格飙涨 印尼棕榈油国内销售规定增至30%

来自 / 联合早报

发布 / 2022年3月10日 5:00 AM

印尼政府出台一系列措施稳住油价，但部分地区仍出现食用油短缺。南苏门答腊省首府巨港的居民上个月底排起长龙购买以折扣价出售的食用油。（法新社）
印尼政府出台一系列措施稳住油价，但部分地区仍出现食用油短缺。南苏门答腊省首府巨港的居民上个月底排起长龙购买以折扣价出售的食用油。（法新社）

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印尼1月下旬，出台“国内市场义务”新规以限制棕榈油出口，生产商须将计划出口的棕榈油保留20%在国内并按照固定价格销售。这个比率从明天起上调至30％，以确保国内食用油价格保持在消费者负担得起的水平。

（雅加达综合电）为了抑制国内持续升高的食用油价格，印度尼西亚进一步限制棕榈油出口，生产商计划出口的棕榈油从今天（3月10日）起须保留30%在国内销售，这个比率原本为20%。

今年年初全球油价上涨，印尼食用油价格飙涨逾40%。1月下旬，这个世界头号棕榈油生产国出台“国内市场义务”新规以限制棕榈油出口，生产商须将计划出口的棕榈油保留20%在国内并按照固定价格销售。

不过印尼贸易部部长默罕默德·鲁特菲昨天宣布，这个比率从明天起由20％上调至30％。这是为了确保国内食用油价格保持在消费者负担得起的水平。

他说：“我们把印尼摆在优先地位。”新比率将维持至情况恢复正常，即商店货柜架上不缺食用油，而且售价不超过官方规定的最高零售价。政府会在六个月后检讨这项新规，确定是否有必要再作调整。

欧美禁运俄罗斯石油 油价飙升加剧通胀压力

乌克兰危机促使欧美禁运俄罗斯石油，国际原油价格大幅走高。伦敦布伦特原油期货日前一度突破每桶135美元，直逼140美元关口。亚洲是能源净进口区域，油价飙升加剧了通胀压力。

东南亚最大经济体印尼通过对食用油、液化石油气、燃油、电力等基本物资进行补贴，缓解了全球大宗商品价格攀升对印尼消费者造成的冲击。印尼2月份通胀率为2.06%，处于央行目标区间（2%至4%）的低端。这为当局提供了喘息空间，有望继续将利率维持在3.5%的历来最低水平。

然而加大补贴不是长远之计，这对国家财政及国营石油企业形成了沉重的成本压力。印尼政府不得不考虑上调汽油的管制价格，因为若不这么做，印尼国营石油公司PT Pertamina可能每月亏损多达5亿美元（约6.8亿新元）。

随着印尼重启经济，通胀率开始加剧。马来亚银行预测，若是印尼燃油零售价上升15％至20％，通胀率将进一步攀升1至1.5个百分点。

泰国和菲律宾也同样受通胀困扰。泰国粮食与能源价格持续上升，上月通胀率创下自2008年以来的新高；菲律宾央行行长迪奥诺则预测，在油价触及每桶120美元至140美元的“最坏情况”下，菲通胀率可能飙到4.4%至4.7%。然而泰菲两国政府均表示有足够的工具来应对冲击，央行无须过早诉诸加息。

作为原油净出口国，马来西亚料将看到贸易盈余增加。该国央行上周宣布将基准利率维持在历史低位，分析员预测央行可能在下半年开始让利率恢复到正常水平。

新加坡金融管理局已开始收紧货币政策，一次是在去年10月，另一次是今年1月。金管局让新元名义有效汇率略微升值，以缓解进口粮食及燃油价格上涨带来的冲击。

彭博经济研究（Bloomberg Economics）认为金管局“极有可能”会在4月采取双重收紧措施，即重新调整汇率波动区间的中点以及提高波动区间的斜率。

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