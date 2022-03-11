泰国减少火力发电 打造巨型浮动水力太阳能场

（曼谷综合电）泰国朝清洁能源方向迈进，打造全球最大的浮动水力太阳能场之一，以减少对火力发电的依赖。

这个位于泰国东北部乌汶府诗琳通水坝的浮动水力太阳能场（floating hydro-solar farm），去年10月开始投入运作。它拥有超过14万4000片太阳能板覆盖着72万平方米的水面，面积相当于70个足球场，可产生45兆瓦电力。

它采用混合系统，即白天转化太阳能，晚上利用水力发电。其生产的大部分电力，将由地方电力局分配到泰国东南部下游地区各府的家庭和企业使用。

泰国电力局说，这项综合能源项目希望每年能减少4万7000吨二氧化碳排放，并协助泰国提高可再生能源的比率；希望到了2037年，泰国能源中的可再生能源比率能提高至30%。

泰国去年在COP26联合国气候峰会上宣布，希望到了2050年能实现碳中和，到2065年达到净零排放目标。不过根据泰国能源政策办公室的数据，泰国目前仍十分依赖化石燃料。截至去年10月，泰国55%的电力来自天然气，而可再生能源和水力仅占11%。

泰国计划到了2037年，在全国其他15个水坝逐步发展类似项目，总发电量为2725兆瓦。

上述浮动水力太阳能场前后投入3500万美元（约4800万新元）资金、花了近两年时间打造。

此外，当局还希望它成为当地旅游景点，并在那里设置了一条长达415米的“自然走道”，以便旅客能欣赏水库和太阳能板的全景。

一个慕名而来的游客说：“当我得知这个水坝拥有全球最大的水力太阳能场时，我知道它值得一看。”

然而，部分居民对该浮动水力太阳能场持保留态度，有渔民抱怨被迫改变他们撒网捕鱼的地方。当地村长莫麦（64岁）说：“鱼获减少了，导致我们的收入也减少。”

不过，泰国当局坚称该项目不会影响农业、渔业或其他社区活动。泰国电力局副局长普拉塞察克说：“我们只使用了0.2%至0.3%的大坝表面面积。人们可以利用其他土地作为农业、居住和其他用途”。