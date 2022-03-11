陆兆福：柔佛州选后 阿末扎希将施压首相解散国会

（吉隆坡综合讯）民主行动党全国组织秘书陆兆福声称，巫统主席阿末扎希将在下周，也就是柔佛州选后施压首相依斯迈沙比里解散国会，以举行马来西亚第15届大选。

也是森美兰州芙蓉区国会议员的他昨天在国会下议院参与国家元首施政御词辩论时，呼吁依斯迈沙比里不要向压力低头，并建议后者可继续与希望联盟（希盟）展开跨党派合作，直到本届国会届满才大选。

他说，一旦政府在国会提呈反跳槽法案并获得通过，希盟可与依斯迈沙比里讨论延长“政治转型与稳定谅解备忘录”的合作协议。依斯迈沙比里去年8月出任首相后，在9月13日和希盟签署了具有法律约束力的政治转型与稳定谅解备忘录。其中，希盟承诺不会在国会阻拦政府通过财案等重大法案，政府则承诺不会在今年7月31日前大选，并同意执行一系列希盟倡议和推动的政策与改革。

陆兆福认为，如果阿末扎希一意孤行施压提早大选，希盟可以和依斯迈沙比里讨论新的合作协议。“我们可以有协议，在冠病疫情未好转时，我们推迟全国大选。这是可行的，只要首相遵守诺言。”

他强调，目前疫情尚未缓和，不是大选的时机。他以柔佛州选为例，竞选至今，民行党的14名候选人中已有五人确诊。据悉，至今各阵营共有10名候选人确诊。马国周三新增3万零246起冠病确诊病例，累计371万1199起。当天通报113起死亡病例，累计3万3497起。

疫情中举行的柔佛州选将在明天投票。此前马国政坛盛传，一旦国阵及巫统大胜，阿末扎希阵营就会施压依斯迈沙比里提前举行大选。也是巫统副主席的依斯迈沙比里自出任首相以来，一直面对阿末扎希派系的压力；他们多次公开宣称联邦政府政权不稳，应尽快解散国会举行大选。

巫统将在3月16日举行党代表大会。网媒“Malaysia Gazette”之前报道，巫统最高理事达祖丁揭露，该党署理主席莫哈末哈山已向依斯迈沙比里发出最后通牒，若无法说服国家元首解散国会，依斯迈沙比里就须辞去首相职。