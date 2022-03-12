称国阵已重拾民心要赢回政权 阿末扎希：柔佛州选后应举行大选

国阵主席阿末扎希说：“他们（希盟）内部有问题，没有信心（迎战大选）。他们认为人民会拒绝他们。在我看来，我们不应给他们亡羊补牢的机会，不要让他们有机会重新整顿。人民的心意已改变，他们如今心向国阵。”

（新山／吉隆坡综合讯）巫统主席阿末扎希重申，马来西亚应在柔佛州选举结束后举行全国大选，以便国民阵线（国阵）能乘胜追击，赢回中央政权。

他说，如今国阵已重拾民心，不应该给对手希望联盟（希盟）整顿的机会，应趁着民意在握时解散国会，为新一届大选铺路。

也是国阵主席的他昨天在新山为成员党印度国大党站台后，受询及关于民主行动党全国组织秘书陆兆福周四建议，希盟可继续和政府展开跨党派合作一事说，这是希盟的缓兵之计，即通过跟政府签订合作协议避免在今年大选，以争取更多时间进行整顿，避免在大选时惨败。

阿末扎希说：“他们（希盟）内部有问题，没有信心（迎战大选）。他们认为人民会拒绝他们。在我看来，我们不应给他们亡羊补牢的机会，不要让他们有机会重新整顿。人民的心意已改变，他们如今心向国阵。”

他强调，现在的民意风向对国阵有利，国阵应该抓紧机会，善用所谓的“感觉良好因素”。

陆兆福前天声称，阿末扎希将在下周，也就是柔佛州选后施压首相依斯迈沙比里解散国会，以举行马国第15届大选。他呼吁依斯迈沙比里不要向压力低头，并建议后者可继续与希盟通过延长“政治转型与稳定谅解备忘录”展开跨党派合作，直到本届国会届满才大选。

马国舆论一般相信，如果国阵及巫统在柔佛州选中大胜，以阿末扎希为首的巫统“官司派”就会施压依斯迈沙比里尽快举行大选。

选前民调显示 国阵能赢至少35席

针对柔佛州选，阿末扎希昨天指出，他有信心国阵会取得重大胜利。不过，被视为巫统喉舌的《马来西亚前锋报》预计，国阵可能在30个至33个州选区报捷，以简单多数议席执政，但无法达到掌握州议会三分二多数议席的目标。

柔佛州议会共有56个议席，执政门槛为29席，若要以三分二多数议席优势执政，则须赢得至少37席。

国阵在砂拉越及马六甲州选取得压倒性胜利后，对柔佛州选信心满满，相信能以三分二多数议席的优势胜出。然而，竞选活动越接近尾声，这种乐观情绪越低。据分析，国阵无法大胜的因素包括这次州选有更多新政党加入战围、前首相及土著团结党主席慕尤丁在柔佛实力雄厚，以及新增选民众多。

柔佛州选今日投票。马国独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）昨天发布选前民调，调查显示国阵能赢得至少35席，成为新一届州政府。希盟估计只能在10个州选区获胜，而这主要是因为在野势力分裂形成多角战，让国阵坐收渔利。

该中心发声明说：“希盟和人民公正党在甲州和砂州选举失利后，看起来毫无生气，在对抗国阵时已迷失了方向。”

声明也说，至于另外11个选区，国阵、希盟和国民联盟（国盟）的竞争十分激烈，三方势均力敌，难以预测结果。

民调显示，尽管这次州选出现许多新政党，但国阵、国盟和希盟乃是三股主要势力，其余小党或许能在一些地区得到支持，但不足以挑战这三个政治联盟。

巧思中心的这项民调是在今年2月18日至3月7日期间在柔佛实地调查，共有1391名合格的柔佛选民接受访问，调查结果的误差值为3%。