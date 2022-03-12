雪州安邦再也一住宅区 土崩酿四死一伤房车也被毁

（安邦再也综合讯）连日豪雨导致马来西亚雪兰莪州安邦再也一个住宅区发生严重土崩，酿成四死一伤。另有15所房子及10辆车子在事故中被毁，当局预计需要三至五天来评估受影响的房子是否可安全居住，因此促请居民暂时不要返回住处。

土崩意外于周四下午发生在安邦再也武吉柏迈（Bukit Permai）第二花园，多人惨遭活埋。消拯局接获投报电话后，先派出九名消防员赶赴现场搜救，并在当天傍晚6时54分救出一名84岁的华族老翁。老翁蒙受轻伤，但他85岁的妻子却不幸遇难，遗体在晚上9时15分被发现。

搜救行动彻夜展开，搜救队在前晚约11时至昨天凌晨2时，先后发现并移出三名罹难者遗体。三名死者都是男性，包括两名印族及一名马来族，年龄介于36岁至58岁。在出动警犬搜寻并确认没有其他人受困后，搜救行动在昨天凌晨2时宣告结束。

连日雨势过量 土质不稳引发土崩

安邦再也警区主任莫哈末法鲁助理总监昨天巡视土崩现场后指出，四名死者当中有三人是当地居民，另一人是前往处理工作事务的雪州水供公司职员。

雪州大臣阿米鲁丁昨天也到现场巡视及慰问罹难者家属。他过后对记者说，州政府将发放1万令吉（约3242新元）抚恤金给罹难者家属，也为其他受灾居民提供财务援助。他也说，发生土崩的山坡并没有任何发展计划或伐木活动，初步推测是因连日雨势过量，导致山坡土质不稳，引发土崩。“土崩地点附近有48所房子的住户已被紧急疏散，估计须要至少三天才能获准重返家园。”

马国过去几天不时有特大豪雨，造成多个地区，包括首都吉隆坡及雪州部分地区闪电水灾。气象局昨天发声明指出，季风过渡阶段预计从3月14日开始，持续到5月中旬。在这期间，马国各地预计在傍晚和清晨时分会有雷暴，伴随强风和强降水。“受影响地区主要在西海岸和半岛各州的内陆，沙巴州的西部及砂拉越州的西部和中部。这些天气状况可能造成水灾，以及对结构不稳定的设施造成破坏。民众在这时期应提高警惕。”