根据截至今天凌晨的非正式成绩，国阵在柔佛56个州选区中赢得40个，以超过三分二多数议席的优势赢回在上届大选中首次丢失的柔州政权。

马来西亚国民阵线（国阵）在第15届柔佛州选举中大胜，根据截至今天（3月13日）凌晨的非正式成绩，国阵在56个州选区中赢得40个，以超过三分二多数议席的优势赢回在上届大选中首次丢失的柔州政权，让巫统在该党发源地一雪前耻。

国阵从开始计票就遥遥领先，马国政治学者和分析员认为，这主要是国阵动员能力强大，加上投票率低及马来选票回流，才让国阵力挫对手。

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山和马国时事评论员许国伟接受《联合早报》访问时都说，接下来巫统必定会加大施压力度要求首相依斯迈沙比里提早大选。这意味着马国的政治斗争只会更激烈。

柔佛州议会共有56个州议席，执政门槛是29席，若要获得三分二多数席优势，须赢得至少38席。根据选举委员会宣布的官方成绩，截至昨晚11时，国阵赢得29席，确定能以简单多数单独执政。

国阵昨晚则根据所掌握的非正式成绩宣布它已赢得40席。其中，巫统收复了在上届大选丢失的至少八席，马华也取得零突破，赢得四席。

昨天傍晚6时投票结束后，当地媒体开始聚集在国阵柔州总部。计票工作开始不久，现场就不断播报国阵胜出的非正式成绩，引起阵阵欢呼声。国阵及巫统主席阿末扎希、前首相纳吉、首相依斯迈沙比里、巫统署理主席莫哈末哈山、国阵总财政希山慕丁、马华总会长魏家祥等国阵领袖在国阵大幅领先后，于晚上8时许陆续到场。

阿末扎希在国阵接近凌晨召开的记者会上说，根据非正式成绩，此次国阵取得出乎意料的好成绩。纳吉较早前则说：“国阵会以谦卑的态度接纳州选成绩，除了开心，国阵更看重人民给予的委托，必不辜负人民。”

柔州国阵主席哈斯尼抵达国阵总部时，现场响起“大臣万岁的欢呼声。哈斯尼是原任柔州大臣，昨天成功守土，连任文律区州议员。阿末扎希在记者会上宣布，哈斯尼会继续出任大臣。

民行党赢得10席

在野党方面，希望联盟（希盟）的民主行动党竞选14个州议席，赢得10席，是希盟中赢得最多议席的成员党。民行党柔佛州选领军人物、该党柔州主席刘镇东首次“空降”在柏伶州选区上阵，就成功击败马华和民政党候选人。国家诚信党也赢得一席。

根据截至午夜的成绩，人民公正党则在竞选的20个州议席中仅赢得一席。前首相慕尤丁领导的国民联盟（国盟）成绩也不如预期，只赢得三席。其他受关注的新政党如马国民主阵线（俗称青年党）赢得一席，沙巴民兴党上阵六个州选区，全军覆没。前首相马哈迪的祖国斗士党也没有赢得任何议席。

根据选委会数据，截至下午4时，柔佛州选的投票率为50%，最终投票率料只有约60%。