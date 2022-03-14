扎希：须尽快举行 依斯迈：还没准备好 是否提前马国大选 激化巫统内部分歧

（吉隆坡综合讯）巫统领导的国阵在马来西亚柔佛州选举中大胜后，巫统内部在尽快大选问题上的分歧再次浮上台面。巫统主席阿末扎希说，全国大选必须尽快举行；但首相依斯迈沙比里表示，政府必须准备好后才能宣布大选，绝不能“因为一些人嚷嚷就解散国会举行大选”。

以阿末扎希及前首相纳吉为首的“官司派”向来主张尽快大选，他们觉得选后掌权即可将依斯迈沙比里拉下马，同时摆脱自己泥足深陷的官司。依斯迈沙比里等“当官派”看穿这点，因此极力主张不必仓促举行大选。前天（3月12日），柔佛州选举国阵大胜后，两派分歧进一步激化了。

阿末扎希在柔州选举投票前一晚的造势活动上表示，柔州选举结束后就应该举行全国大选，国阵得要乘胜追击，一举赢回中央政权。他昨天又在面簿重申这个立场，“国阵（在柔州选举）的辉煌胜利显示，全国大选必须尽快举行。”

不过，也是巫统副主席的依斯迈沙比里显然不这么认为。前晚，巫统领导人在国阵柔州总部等待开票结果，依斯迈沙比里一抵达现场，巫统党员与国阵支持者就高呼“解散国会”。他只是低头默默地走，没有回应。

阿末扎希前晚深夜召开记者会宣布胜选后，原任州务大臣哈斯尼和纳吉都简短致词，依斯迈沙比里却未受邀讲话，这不符合马国政党与社团办活动的惯例与礼节，引起在场媒体记者议论纷纷。

依斯迈沙比里昨天在彭亨州百乐出席活动时说，只有万事俱备，他才会宣布大选。“我说过很多次：当我们准备好了，就会举行大选。我们必须准备妥当。至于是否准备好，我们会商量。我们必须考量很多事情，不能只因为一小撮人喊着要大选，我们就举行大选。”

对于前晚巫统支持者对他高呼“解散国会”，他说，解散国会是大事，必须先在党内讨论。“巫统必须探讨及决定，之后也必须处理程序和其他事宜，我必须觐见国家元首和提出建议，并获得元首同意。我们必须等待适当时机。现在不适合举行大选，我们先等等。”

卫生部长凯利昨天则表示，举行大选之前，马国公共卫生状况必须先恢复稳定。

他认为目前不宜仓促举行全国大选。凯利向来被视为依斯迈沙比里等“当官派”的成员，他这番话因此被视为支持依斯迈沙比里的立场。

凯利说：“联邦政府有协议，7月底之前不解散国会，没有迫切需要。政府稳定，不会倒台。我们切勿看到有政治机会，就挑起没必要的事情。”

巫统在柔州选举大胜却面对内部分歧，其他败选政党则对选举结果各有不同反应。

国盟此次参选所有56个州选区，但只在三区胜出。国盟主席慕尤丁在选委会公布选举结果后，就表示愿为败选辞去国盟主席职务。选举结果也不理想的希盟各成员党则表示将检讨此次选举结果，但没有任何党首表明将引咎辞职。