越南重开边境 恢复对13国公民免签政策

（河内综合讯）越南昨天（3月15日）起重新开放边境，并宣布恢复对13个国家公民的免签政策。

这些国家包括德国、法国、意大利、西班牙、英国、俄罗斯、日本、韩国、丹麦、瑞典、挪威、白罗斯和芬兰。上述国家的公民无论持何种护照类型，只要符合越南法律，就可在入境后享有15天的免签证。

越南政府是在2月17日宣布重开国门，但直到正式重开边境的前一天，有关签证的细节仍迟迟未公布，造成业界混淆。疫情暴发前，越南政府向13个国家提供单方面免签政策，与88个国家地区双边互免签证协议。2020年3月19日疫情期间，越南政府决定暂停单边免签政策。

新加坡与越南的疫苗接种者旅游通道（VTL）则定16日启动。

河内旅游业者范荷（Pham Ha）上个星期在网媒越南快讯（VnExpress）撰文指出，他的公司已经接到许多来自欧洲的询问，但由于签证的细节不明朗，导致许多游客却步。

在入境方面，根据越南卫生部的文件，12岁以上游客须完成疫苗接种，最后一剂接种时间距离入境至少14天但不超过六个月，也须持有越南承认的疫苗接种证书、疫苗护照或其他合法证件。入境前六个月感染过冠病的游客，须持有核酸检测（PCR）结果呈阴或冠病治愈证明的文件。

游客入境时，须持有出发前72小时内由检测地官方机构签发的检测呈阴证明。游客入境后首24小时须留在住宿地和做一次检测，首72小时每天外出前须做检测，结果呈阴才可外出，旅游期间须使用PC-COVID应用申报健康状态。

根据越南官方媒体《青年日报》（Tuoi Tre）报道，旅游业在2019年疫情前占越南国内生产总值的9.2%。越南政府设下目标，要在2026年迎接1800万人次的外国游客，跟疫情前的游客人次相等。

目前，越南的冠病病例持续居高不下，过去一周每天平均新增16万5000起病例。