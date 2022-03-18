柬越泰进一步放宽检疫措施 柬恢复落地签证旅客入境无须检测

周二全面开放边境的越南，虽然仍要求入境旅客进行检测，但不再要求游客证明自己已接种疫苗，也无须强制隔离。

（金边／河内综合电）为吸引更多旅客入境，已经开放边境的柬埔寨、越南和泰国进一步放宽检疫措施。其中，柬埔寨昨（3月17日）起恢复落地签证，并免除了入境检测的要求，旅客只须证明已接种冠病疫苗即可入境，而且无须隔离。

不过，未能出示接种证明的外国游客在抵境后仍须强制隔离14天。

柬埔寨首相洪森说，新条例将有助重振当地旅游业和企业。“现在是学习如何与病毒共存、开放经济的阶段。”

虽然柬埔寨免除了入境检测，旅客既无须出示出发前72小时的核酸检测呈阴证明，抵境后也不必在机场或口岸进行抗原快速检测，但卫生部在一份声明中仍鼓励所有外国旅客自行检测。

根据官方数据，柬埔寨的1600万人口中已有超过86％完成接种。

冠病疫情暴发前，旅游业为柬埔寨创造了200万个工作岗位，旅游收入占柬埔寨国内生产总值的四分之一。疫情暴发后，入境旅客人次直线下跌，从2019年的661万人次暴跌至去年的近20万人次。

至于周二全面开放边境的越南，虽然仍要求入境旅客进行检测，但不再要求游客证明自己已接种疫苗，也无须强制隔离。

根据越南卫生部周二公布的最新条例，入境旅客只须持有呈阴的冠病检测报告，便可在入境当天免隔离。

搭飞机的入境游客须持有出发前72小时内由检测地官方机构签发的核酸检测呈阴证明；通过陆路和海路入境的旅客，入境后首24小时则须做一次冠病检测，结果呈阴才可外出。两岁以下儿童豁免检测。

此外，所有入境旅客在旅游期间须使用PC-COVID应用申报健康状态。若身体不适或检测结果呈阳，须立即通知地方卫生当局并采取相应医疗措施。

至于泰国，目前也正在考虑免除旅客启程前须接受核酸检测的要求，并将在今天做出相关宣布。

泰国公共卫生部常任秘书基亚提蓬也透露，当局正在考虑进一步降低入境旅客医疗保险的最低保额，从2万美元（约2万7000新元）降至1万美元。当局上个月宣布，从3月1日起，将医疗保险的最低保额从5万美元降至2万美元。不过，入境旅客仍须在抵境后进行一次核酸检测，入境第五天进行多一次抗原快速检测。

泰国冠病工作小组下来将商讨如何推行计划，目标是于7月把冠病归类为地方性流行病，届时可能免除强制民众在公共场所须戴口罩的规定。