应对巫统内部要求尽快大选 分析：首相依斯迈似在施展 “拖” 字诀

马来西亚首相依斯迈沙比里说，如果巫统有必胜的把握，他将“一秒也不耽搁”解散国会举行大选。巫统主席阿末扎希说，这意味着首相同意提早大选，并暗示第15届大选最快会在今年8月举行。

不过，政治学者和分析员都认为，依斯迈沙比里的谈话看似迎合巫统内部要求尽快举行大选的呼声，实际上却是避重就轻、似是而非，更像是在施展“拖”字诀。

也是巫统副主席的依斯迈沙比里昨天在巫统大会的总结环节中致辞时指出，巫统领袖一致同意，要让国民阵线（国阵）重新成为主导国家的政党。“如果我们有信心取胜，我们会一秒也不等地解散国会。”

可是他马上又说，此事须先由巫统“五巨头”，即党主席、署理主席和包括他在内的三名副主席讨论，然后再带入巫统最高理事会商议。“我听了各位（巫统代表）有关解散国会的辩论，我保证这项重大的决定会和党主席、署理主席及副主席一起讨论。”

阿末扎希接着上台致辞。他说，巫统希望立即大选，而不是反反复复摇摆不定。“根据我对首相演讲的解读，我相信这是大选前的最后一次巫统大会。”

学者：依斯迈避重就轻 以免激起党内不满情绪

不过，学者专家有另一种解读。马国拉曼大学新闻与政治学者刘惟诚接受《联合早报》访问时指出，依斯迈沙比里的有关言论很模糊，对解散国会的态度并不坚决。

他说：“依斯迈比较像是避重就轻，因为目前巫统大会的氛围就是要解散国会，如果他太老实地表明自己不想这么快解散国会，可能普遍激起不满情绪，所以最好还是发出这样模棱两可的言论，安抚一下大会代表。”

刘惟诚指出，巫统“官司派”主张越快举行大选越好，如果他们施压成功，大选很可能落在开斋节前，也就是4月份。但对依斯迈沙比里而言，最理想是能拖到7月，以争取更多巫统党员及在野领袖的支持。

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山也认为依斯迈沙比里并没有妥协或让步的意思。“有必胜的把握就大选，怎样才是有必胜的把握？这很主观，讲了等于没讲，显然是要拖时间。从依斯迈的角度来说，最好能拖到巫统党选后才大选，因为万一他成功挑战主席职，就有在大选中委派候选人的话语权，从而巩固他的首相地位。”

他指出，若不能拖到党选之后，至少也要拖到7月，也就是和希望联盟（希盟）签署的“政治转型与稳定谅解备忘录”结束之后。“被看好能接任民主行动党秘书长的陆兆福已表明可以延长备忘录，这意味着希盟会继续支持依斯迈，那他肯定希望能继续当首相。”

阿末扎希和依斯迈沙比里等巫统领袖昨天也一起出席记者会。阿末扎希在会上说，巫统尊重政府和希盟签署的“政治转型与稳定谅解备忘录”，也认为须兑现备忘录的承诺，但不希望再延长该备忘录。

他说：“朝野签署的备忘录限期到今年7月，大选是否在7月前或后举行，会考量一些政治因素，首相将根据政治环境做出明智决定。我们须尊重朝野备忘录，但备忘录不会再延长。”

不过，他否认巫统要迫使首相解散国会和举行大选。“我们尊重内阁和首相的决定。我们没有时间表，我们在等。”

根据依斯迈沙比里政府去年9月和希盟签署的备忘录，政府同意不会在今年7月31日之前解散国会和举行大选。