柔佛州选3月12日落幕，马来西亚国民阵线（国阵）在56个州议席中狂胜40席，以绝对优势重夺州执政权。2018年促使全马“变天”的希望联盟（希盟），继马六甲和砂拉越州选后第三次惨败，只以区区12席守住最后一道防线。

柔佛州选结果意味着什么？又会如何牵动马来西亚全国政局的后续发展？州选结束后的一个多星期内，朝野联盟两大政党：巫统和民行党，相继举行党大会，党内斗争浮上台面，不同派系之间的内斗、逼宫、利益交换，越演越烈，使政治走势越来越扑朔迷离，揪成一场难解的困局。

巫统党内派系斗争如何解读？民行党领导层更替意味着什么？纳吉与林冠英是否进入垂帘听政的时代？马哈迪与安华的政治生涯是否走到了尽头？马来西亚又该如何走出政治困局？

《联合早报》将在今天（3月22日）中午12:30 推出 “热点评论：内斗 · 逼宫 · 交换—马国难解政治困局” 网络直播节目，由《联合早报》国际组高级记者范晓琪和马来西亚政治评论员许国伟，为你厘清扑朔迷离的马国政局。节目主持是《联合早报》国际组副主任吴汉钧。 欢迎上zaobao.sg 网站、《联合早报》面簿、早报Kopitiam面簿、早报YouTube频道，《联合早报》官方Twitter观看节目。