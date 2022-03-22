美国确认缅甸军方 对罗兴亚人进行“种族灭绝”

缅甸武装部队在2017年发起军事行动，迫使以罗兴亚穆斯林为主的至少73万人逃到邻国孟加拉。西方媒体采访的罗兴亚人普遍控诉，他们和族人曾面对杀戮、大规模性侵和纵火等。

（华盛顿综合电）美国政府正式确认，缅甸军方对境内的罗兴亚少数族裔犯下的暴行已构成“种族灭绝”和“危害人类”的罪行。美国国务卿布林肯更警告，只要缅军继续执政，缅甸境内没有人是安全的。

美国国务卿布林肯周一（3月21日）在华盛顿的大屠杀纪念博物馆宣布美国政府的上述立场。该博物馆正在举行有关罗兴亚人悲惨遭遇的特展。

布林肯说，针对罗兴亚人的暴行“广泛且有序进行”，消灭这个少数族裔的意图明显。

缅甸武装部队在2017年发起军事行动，迫使以罗兴亚穆斯林为主的至少73万人逃到邻国孟加拉。西方媒体采访的罗兴亚人普遍控诉，他们和族人曾面对杀戮、大规模性侵和纵火等。缅甸军方去年发动政变，推翻民选政府夺权，执政至今。

布林肯说：“政变后，我们看到缅甸军方继续采用相同的手段。只是军方现在针对的是任何它认为在反抗和挑战其政权的人……军方去年2月展开的暴力镇压清楚显示，只要它继续执政，没人能安全豁免于这些暴行。”

美国官员和一家律师行曾搜证，想尽快确认缅甸军方暴行的严重性，但时任国务卿蓬佩奥拒绝正式确认有关罪行。布林肯14个月前上任后誓言，会重新审视缅军犯下的暴行。

华府认为，正式确认罪行有助于国际施压，向缅军政府追责。国务院一名高级官员说：“这可以使他们（缅甸军政府）难以继续暴行。”

目前，罗兴亚人绝大多数处于无国籍状态。这个种族在缅甸居住了上百年，但至今未获承认为公民，当局只称他们为“孟加拉人”（Bengali）。孟加拉官方则不承认他们是“孟加拉人”，指他们只是主要在缅甸西部若开邦生活了多代的罗兴亚人。

缅甸军方否认对罗兴亚人进行种族灭绝，称2017年展开军事行动是为了打击恐怖主义活动。

联合国真相调查小组早于2018年指控缅军方镇压罗兴亚人是在进行种族灭绝。不过华府当时仅称之为“种族清洗”（ethnic cleansing）；这个名词在国际刑事法中没有法律定义。

据路透社报道，美国计划拨款100万美元（约135万新元），资助联合国缅甸问题独立调查机制。该机制正在为未来可能发起的起诉搜证。

美国政府在缅甸军方发动政变之前，已针对缅军对罗兴亚人的暴行对缅军领导人实施制裁。

与此同时，联合国人权事务高级专员巴切莱特本月15日刚发布一份有关缅甸人权状况的最新报告。

报告指出，自去年2月政变以来，缅军参与了有系统和广泛的侵犯及践踏人权行为，其中一些可能构成战争罪和反人类罪。

巴切莱特呼吁国际社会立即采取协调一致的措施，遏制缅甸境内的迫害暴力持续增多，并追究肇事者的责任。