亚细安特使会见敏昂莱讨论五点共识

（仰光综合电）亚细安缅甸特使昨天在缅甸首都内比都会见缅甸军政府最高领导人敏昂莱。双方就五点共识进行讨论，敏昂莱也向特使陈述了缅甸境内“恐怖活动”的情况。

缅甸国家行政委员会昨天发布声明，指国家行政委员会主席敏昂莱在办事处接见了亚细安任命的缅甸特使、柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆和亚细安秘书长林玉辉。

缅甸国家行政委员会是缅甸军方去年政变夺权后所设立，自称为看守政府。

新华社引述声明说，敏昂莱向亚细安特使陈述了缅甸2020年全国大选的结果以及缅甸境内“恐怖活动”的情况。双方也就亚细安去年与缅甸军方达成的五点共识进展、向缅甸人民提供人道主义援助和加强亚细安合作等问题交换意见。

缅甸军政府自去年2月政变后，军方多次拒绝让亚细安特使访问，直到今年2月初才终于松口同意。

布拉索昆将在缅甸访问三天。缅甸军政府一直不愿对外公布布拉索昆的行程细节，称这是为了“确保访问顺利进行”。

缅甸一些独立媒体报道称，布拉索昆将与一些政党会面，但原定与少数民族武装组织代表进行的会谈已被取消。自由亚洲电台则引述消息来源说，布拉索昆将会见翁山淑枝领导的全国民主联盟成员。

声称代表36个民间团体和非政府组织的总罢工协调组织昨天发声明抗议亚细安缅甸特使来访。他们指责特使支持缅甸军政府，忽视了亚细安外长上个月提出的建议。声明说：“很明显的，亚细安缅甸特使访问缅甸并没有尊重缅甸人民的声音和诉求。”