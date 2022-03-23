评论员许国伟：马国在野阵营下来可能重新洗牌

马来西亚国民阵线在经历了马六甲及柔佛州选后，已有东山再起的迹象，反观在野阵营，尽管出现不少新政党，但看似一盘散沙。主要的在野联盟希望联盟提出的“大帐篷”策略也遭质疑，为马国在野阵营可能重新洗牌埋下伏笔。

马国政治评论员许国伟昨天在《联合早报》的网络直播节目“热点评论：内斗·逼宫·交换——马国难解政治困局”中，一一分析在野阵营下来可能采取的三种策略，即“大帐篷”合作模式、希望联盟（希盟）成员党单飞，以及在野党合作但不结盟。

马哈迪和拉菲兹都不认同“大帐篷”概念

希盟在“喜来登事件”下台后提出了“大帐篷”概念，希望结合所有在野势力对抗马来西亚国民阵线（国阵）。但柔佛州选后，希盟内部出现了不认同“大帐篷”的声音，包括高调宣布重返政坛的人民公正党前副主席拉菲兹。前首相马哈迪创办的祖国斗士党也一早表明不会加入“大帐篷”。

许国伟说，尽管在野党认同须要团结，但他们认为，最终主导在野阵营“大帐篷”的会是民主行动党，而这对其他在野党而言并没有太大好处。

至于有人认为，希盟可与国民联盟（国盟）合作对抗国阵，许国伟指出，如果连“大帐篷”都不能顺利落实，希盟和国盟的合作只会面对更大阻力。“希盟能获得较多非马来票支持，国盟则能分散巫统的马来票，所以这两个联盟是互补的。但若真要合作，会有两个阻碍，一是国盟里有伊斯兰党，如果合作，民行党能不能完全接受伊党？”

“再者，希盟过去把国盟的土著团结党领袖慕尤丁和阿兹敏（前公正党署理主席）骂得一文不值，在政治上固然可能重新合作，但公正党心里会怎么想？还要再和曾背叛公正党的阿兹敏合作？姑且不说这会如何影响各党的核心价值、共同的竞选宣言该怎么拟，单说人与人之间、党与党之间的恩怨纠葛，要再合作就很难。所以目前看来，大帐篷模式难以为继。”

希盟内民行党出现单飞声音矛头对准公正党

此外，希盟在多场州选中失利后，希盟内部，尤其是民行党内出现考虑单飞的声音。尽管民行党已否决单飞的可能，但希盟各党之间恐怕已产生芥蒂。

许国伟指出，当初民行党一些领袖提议单飞，其实矛头就是对准公正党。“他们认为公正党不能为希盟带来太多好处。民行党需要马来票，但现在公正党争取不到多少马来票，不免让人觉得公正党不但没法带来好处，还成为拖累，继续合作可能得不偿失。”

“这样的想法说出来后，公正党心里不会有疙瘩吗？希盟这个政治联盟能不能完完整整走到下一届大选，是决定在野阵营会不会重新洗牌的关键。”

在野党可能合作但不结盟

不过他说，重新洗牌不一定是要组新的政治联盟，也可以是更自由的合作方式。“各在野党都在寻求各种合作可能，所以还可能出现一种新情况，就是不一定要像希盟和国盟那样正式注册、彼此捆绑的结盟方式，也可以是大选时合作打选战，但不结盟。”