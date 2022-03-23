菲执政党宣布支持小马可斯选总统 杜特尔特未表态显示党内分裂料加剧

菲律宾执政的民主人民力量党以能源部长库西为首的派系，昨天签署决议支持小马可斯。库西指小马可斯的理念与杜特尔特政府的目标最为一致，然而杜特尔特没有签署支持小马可斯的决议。

（马尼拉综合讯）菲律宾总统杜特尔特领导的民主—人民力量党昨天（3月22日）宣布支持小马可斯成为下一任总统，为后者的竞选助力，但杜特尔特本身尚未表态，执政党的党内分裂进一步加剧。

菲律宾民主—人民力量党（PDP-Laban）党内分裂，以能源部长库西（Alfonso Cusi）为首的派系昨天签署决议支持小马可斯。库西指小马可斯的理念与杜特尔特政府的目标最为一致，并形容支持小马可斯是党的决定。

不过，属另一派系的党元老皮门特尔（Koko Pimentel）提出严厉批评。他指民主—人民力量党在1982年成立的目的，正是为了反对马可斯政权，如今支持小马可斯显示库西等人与党根本是陌路人，支持小马可斯的都是“篡位者”。

杜特尔特没有签署支持小马可斯的决议。库西派系坦言，他们不能代表杜特尔特的立场。菲律宾政府发言人受询时也说，不清楚决议是否反映杜特尔特的偏好。

杜特尔特曾在去年以“被宠坏”和“软弱”来形容小马可斯，并拒绝同支持小马可斯的民主力量党合作。他也曾表态，希望自己的接班人是一个有怜悯心及果断的律师。舆论猜测此人是现任副总统罗布雷多（Leni Robredo）。罗布雷多也是总统候选人之一。

对于民主—人民力量党公开支持，小马可斯的发言人昨天发声明表示感谢，指这显示了民主—人民力量党团结国家的决心。

不过发言人也提醒，目前有许多势力正企图打击小马可斯。他因此呼吁支持者不可掉以轻心。

64岁的小马可斯是目前大热的下届总统人选。他善用社交媒体宣传，在民调中遥遥领先其他候选人。分析一般看好他可在5月9日的选举中获得压倒性胜利。

小马可斯的副总统候选人搭档是杜特尔特的女儿莎拉（Sara Duterte），两人的组合被视为菲律宾两大政治家庭的结合。

菲律宾大学政治学者费兰可（Jean Franco）告诉法新社，民主—人民力量党对小马可斯的支持，等同于杜特尔特对小马可斯和女儿沙拉的支持。“这是大事，也是一个信号，示意当地的官员们支持小马可斯和沙拉的组合。”

评论员：小马可斯须获杜特尔特支持才是关键

不过政治评论员里维拉（Temario Rivera）则认为，民主—人民力量党非常分裂，该党对小马可斯的支持意义不大，杜特尔特的支持才是关键。