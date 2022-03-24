民盟领导人提控案结束前 缅甸军政府不允许亚细安特使见翁山淑枝

缅甸军政府表明，日后会考虑让特使会见翁山淑枝以及其他被拘留者。

（金边综合电）缅甸军政府表明， 在全国民主联盟领导人被提控的案件完成审讯前 ，不会让亚细安特使会见翁山淑枝，但会考虑于日后让特使会见她以及其他被拘留者。

缅甸军方去年2月1日发动政变夺权后，翁山淑枝及前民盟政府多名领导人遭扣押，被控多项罪名。76岁的翁山淑枝早前因煽动叛乱与违反防疫规定等罪名被判处六年监禁，目前仍面对违反国家机密法和贪污等多项控状。

刚结束为期三天访缅行程的亚细安特使布拉索昆周三（3月23日）在抵达金边国际机场时召开记者会，透露自己和缅甸军政府领导人敏昂莱的讨论内容。

他指出，除了敦促缅甸军政府保持克制，他也要求敏昂莱释放其他被拘留的政治人物，以及澳大利亚籍经济顾问特内尔（Sean Turnell）。

布拉索昆此行除了会见军政府代表，与其他政党的会面大多被取消，遭缅甸反军政府人士强烈批评。缅甸第二大城市曼德勒和北部克钦邦周二更出现小规模示威，抗议布拉索昆访缅。

人权观察组织：特使明显倾向缅军政府

人权观察组织亚洲区副主任罗伯逊指责特使的表现“明显倾向于缅军政府”。他在声明中，批评布拉索昆在五点共识没有取得明确进展，甚至是可能无法见到所有重要相关方的情况下，就急着前往缅甸与军政府高层会面。

对于外界的批评，布拉索昆表示理解，但认为此行是朝着推动缅甸和平进程迈出了积极的一步。他说：“我能理解这些批评背后的原因，他们不希望我赋予国家行政委员（缅甸军政府）合法性。”

特使：缅问题十分复杂 须很长一段时间解决

“我知道人们对这次的访问有各种不同的期望，我也知道部分人希望达成停火，希望我会见有关各方，以及恢复民主的正常状态。”

但布拉索昆也指出：“缅甸的问题十分复杂，须要很长一段时间来解决，而我们不可能在一届或本届轮值主席任期内解决。”

据《金边邮报》报道，缅甸外长温纳貌伦在周一接待布拉索昆和亚细安秘书长林玉辉时强调，缅甸继续致力和亚细安合作实现五点共识，但这必须由缅甸主导和掌控。

亚细安倡议的五点共识要求缅军政府停止暴力镇压，与缅甸各方进行建设性对话，同时由亚细安提供人道救援，并委任一名特使促成各方对话，缅甸也必须允许亚细安特使访缅。

布拉索昆周一也同缅甸国际合作部长科哥兰会面，并针对向缅甸提供第一阶段的人道援助和为第二阶段准备工作的相关事宜交换了意见。科哥兰也是负责缅甸人道援助事宜的工作小组主席。

亚洲愿景研究所（Asian Vision Institute）湄公河战略研究中心研究员孟格达维德接受《金边邮报》访问时形容亚细安代表团访问缅甸是“踏出了良好的一步”。但他也认为，缅甸应允许特使与翁山淑枝等各方见面，以“和平和具包容性”的方式解决这场政治危机。