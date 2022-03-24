驳斥美有政治动机干涉内政 缅甸军政府否认对罗兴亚人进行种族灭绝

（仰光彭博电）缅甸军政府否认对境内罗兴亚少数族裔进行种族灭绝，并驳斥美国这一说法是“出于政治动机”，“无异于干涉主权国家的内政”。

缅甸外交部周二发声明指“缅甸从未从事任何种族灭绝行动”，对任何团体也没有“种族灭绝意图”。

美国国务卿布林肯是于21日表示，缅甸军方针对罗兴亚人的暴行“广泛且有序进行”，消灭这个少数族裔的意图明显，因此认定缅军的行为构成了“种族灭绝”和“危害人类”罪行。

缅甸武装部队于2017年间发起军事行动，迫使以罗兴亚穆斯林为主的至少73万人逃到邻国孟加拉。西方媒体采访的罗兴亚人普遍控诉，他们和族人曾面对杀戮、大规模性侵和纵火等。缅甸军方去年发动政变，推翻民选政府夺权，执政至今。

布林肯指华府是根据国务院的事实评估和法律分析，得出缅军暴行构成“种族灭绝”罪行的结论，但缅甸外交部驳斥称这份报告采用了不可靠和无法核实的消息来源以及笼统的指控。

缅影子政府呼吁美国 将缅局势交国际法院处理

缅甸外交部发布声明前，缅甸影子政府“民族团结政府”对美国的定性表示欢迎，并呼吁美国将缅甸局势提交国际刑事法院处理。

西非国家冈比亚于2019年11月11日向联合国国际法院提出诉讼，指控缅甸政府对罗兴亚群体直接采取的行动和间接纵容的行为，违反了《防止及惩治灭绝种族罪公约》。

在缅甸军方夺权之前，由翁山淑枝领导的缅甸原民选政府就冈比亚提起的诉讼提出初步反对意见。不过，由缅甸亲民主团体和在军方发动政变后残留的文职政府官员所组成的民族团结政府上个月初撤回这些初步反对意见，并接受国际法院审理此诉讼的司法管辖权。