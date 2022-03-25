马反对党两票挡下国安法令关键条文 巫统指希盟违反合作备忘录 希盟反指巫统议员缺席“不寻常”

根据条例，政府随时可以再次提呈相同的动议，并进行辩论和表决。但巫统主席阿末扎希昨天指希盟的做法让他“震惊”。他指希盟违反合作备忘录，因此政府可以不必再遵守协议，他也要求政府重新审议合作备忘录。安努亚慕沙支持这种看法，并主张政府应该立即举行全国大选。

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党前天（3月23日）以两票意外挡下国安法令关键条文后，巫统昨天指希盟违反与政府签署的合作备忘录，并主张政府不必继续遵守协议，可以尽快举行大选。希盟则指巫统等30名国会议员同时缺席国会“并不寻常”，只要其中三人及时到场即可翻转局面。

国会下议院前天下午表决是否延长“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”（简称国安法令）最关键的“未审先扣28天”条文时，朝野激辩约四小时后投票，但220名国会议员中有50人缺席。

缺席者包括30名来自巫统等执政阵营的议员，例如卫生部长凯利、通讯及多媒体部长安努亚慕沙、前首相纳吉、巫统主席阿末扎希和总秘书阿末马斯兰等。这让希盟为首的反对派出乎意料地以86票对84票阻止相关条文延长五年。

根据条例，政府随时可以再次提呈相同的动议，并进行辩论和表决。但巫统主席阿末扎希昨天指希盟的做法让他“震惊”。他指希盟违反合作备忘录，因此政府可以不必再遵守协议，他也要求政府重新审议合作备忘录。安努亚慕沙支持这种看法，并主张政府应该立即举行全国大选。

国阵硝山区国会议员纳兹里同样认为政府应该立即解散国会，举行大选，但那是因为在他看来，政府延长国安法令条款的动议闯关失败后，已经失去继续执政的道德基础。

马国政府去年与希盟签署具有法律约束力的备忘录。根据备忘录，希盟承诺不在国会阻拦政府通过预算案等重大法案，政府则承诺不在今年7月31日前举行大选，并与希盟合力推动反跳槽法令等希盟主张的改革政策。

不过阿末扎希的说法随即遭到人民公正党班底谷区国会议员法米“打脸”。法米说，阿末扎希、纳吉与阿末马斯兰等人前天都缺席投票，如果他们当时在场并投票支持政府，执政阵营的票数将反超希盟。

希盟成员党民主行动党秘书长陆兆福昨天也在记者会上说，上述国会法令条款前天无法过关，是由于巫统等执政阵营议员缺席记名投票环节。

他表示，执政阵营拥有至少114名国会议员支持，反对派其实没料到会有多达30名执政阵营的议员缺席。

他说，希盟等反对派议员其实也未全员到齐，却意外挡下这项条款，这不表示希盟失去对首相依斯迈沙比里的信任。

陆兆福说，根据合作备忘录，政府提出任何法案若要获得希盟支持，事先必须与希盟商议。但政府提出延长上述国会法令条款前，并未与希盟商议。

虽然国会前天出现上述风波，但朝野昨天下午仍联手以178张赞成票，三读通过2022年宪法修正案。这项修宪案是为了让各州统治者及指定王室成员不必成为选民。

这项修宪案获得国会下议院超过三分二议员支持并通过，缺席者42人，没人反对。这显示政府与希盟经过前天的风波后，都还愿意继续遵守合作备忘录。