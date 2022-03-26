边境重开后 柔州大臣盼尽快与我国商讨未来发展

（新山／吉隆坡综合讯）马来西亚柔佛州新任州务大臣翁哈菲兹说，他希望可以在新马边境重开后的最短时间内与新加坡领导人会面，商讨柔州和新加坡未来发展的事宜。

他前天在面簿发文指出，新马边境在时隔超过20个月后，终于在4月1日重开，他期许这不仅是新马两国的新篇章，也是柔州和新加坡的新篇章。

他说：“经过20多个月的引颈长盼，终于等来好消息……我已到新山关税、移民及检疫设施（CIQ）大厦与有关人员展开协调会议。我会竭尽所能确保新山关卡和相关部门做好万全准备，也会考虑届时长堤拥堵的问题。”

提醒从我国入境者遵守 户外戴口罩等马国防疫条例

此外，柔州总警长卡马鲁查曼则提醒准备在4月1日起入境的新加坡旅客，须遵守马国防疫标准作业程序（SOP），包括在户外戴口罩，以免被执法当局开罚。

他昨天出席在柔州警察总部举行的警察日庆祝活动后，在记者会上针对新加坡放宽防疫措施，允许当地民众在户外可不戴口罩一事，提醒从新加坡入境马国的人，不要一时疏忽而触犯马国的防疫条例。

他也说，柔州警方已做好准备迎接边境重开，届时警方会重新调整执勤警员的工作，并确保警力充足。

他坦言，对柔州警方而言，边境重开增加了新挑战，执勤方式也不同于边境开放前。“边境重开后，从新加坡入境的人流和车流量预计会大增，警方得调动交警和其他警员到一些交通枢纽。同时，我们须有足够警力确保所有入境者遵守马国的防疫SOP。”

马国去年下半年就开始为从冠病大流行转入地方性流行病的阶段做准备，并于去年10月及今年初分数次宣布简化隔离和防疫SOP。

根据当局的宣布，马国4­月1日进入地方性流行病过渡阶段后，将取消多项防疫限制，包括不再限制未接种冠病疫苗者的行动。换言之，民众无论是否接种疫苗或追加剂，到时都一律获准跨州及自由进出公共场所。不过，所有人在公开场合仍须戴口罩，到公共场所时也须使用卫生部防疫手机应用MySejahtera登记。

两地恢复互动和生计 阿兹敏：有助重振经济

此外，马国国际贸易及工业部高级部长阿兹敏昨天发声明指出，新马陆路边境全面重开不仅有助重振马国旅游业，也对后疫情的经济复苏注入强心针。

他说，重开边境能促进新马贸易和就业，预计可为国家经济增长做出显著贡献。马国政府此前预计，今年的国内生产总值（GDP）增长率可达到5.5%至6.5%。

他也说，新马两国去年11月29日落实的疫苗接种者旅游通道（VTL）计划，为超过12万名往返两国的人提供免隔离和无缝接轨的跨境移动，对两国恢复经济与双边来往至关重要。“VTL计划恢复了两地民众的互动和生计，是重振新马两国贸易和经济复苏的基础。全面重开边境后，贸工部在协调两国因疫情而受阻的劳工和人民流动方面，也会继续扮演重要角色。”

疫情方面，马国周四新增2­万4316起确诊病例，累计407万9242起。当天通报64起死亡病例，累计3万4664起。