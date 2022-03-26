菲海岸警卫队：加强海上行动期间 更多菲渔民到南中国海争议海域捕鱼

（马尼拉／华盛顿综合讯）菲律宾海岸警卫队周五证实，他们保护菲渔民的行动，鼓励越来越多菲渔民在南中国海的斯卡伯勒浅滩海域捕鱼。

《菲律宾星报》引述菲海岸警卫队报道，海岸警卫队在2月至3月5日加强海上行动期间，监测到约45艘菲渔船在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）海域进行捕鱼活动。海岸警卫队也为渔民提供救援物资和冠病工具包，以保障他们在海上工作时的健康和福利。

菲海岸警卫队司令阿特米奥·阿布上将发表声明说：“斯卡伯勒浅滩出现更多菲律宾渔船，是我们加紧努力保护以捕鱼为生的菲律宾渔民的最好证明……我们向他们保证，海岸警卫队会继续留在那片海域和积极工作。”

菲律宾交通部长图加德早前指示海岸警卫队继续加强部署，以保护菲渔民。菲律宾国家安全顾问、西菲律宾海国家工作队主席埃斯佩隆则强调，必须鼓励菲渔民在斯卡伯勒浅滩捕鱼。

菲渔民认为，距离菲律宾海岸线约220公里的斯卡伯勒浅滩是向所有渔民开放的传统渔场。2012年，中国与菲律宾的船只在附近水域对峙，而后中国控制了斯卡伯勒浅滩。南中国海仲裁庭2016年裁定，中国阻止菲律宾渔民进入斯卡伯勒浅滩，干涉了菲律宾的传统渔业权。去年4月，菲中再为斯卡伯勒浅滩的主权和捕鱼作业发生争执。

另据美国战略与国际问题研究中心所设的亚洲海事透明倡议（The Asia Maritime Transparency Initiative，简称AMTI）网站报道，过去六个月，越南在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）所控制的三个岛礁进行了新的疏浚和填埋作业，可能招致北京和其他方面的批评。

AMTI说，与越南过去进行的疏浚和填埋作业一样，这次岛屿扩建范围，远比不上中国在2013年至2016年间进行的大规模建岛工程。尽管如此，越南展开工程，说明它在改善斯普拉特利群岛设施方面的步伐略有加快。

据AMTI，越南控制的毕生礁和鸿庥岛分别扩大了约20.2公顷，郭谦沙洲扩大了约2.8公顷。

此外，越南也对斯普拉特利群岛南端、2021年12月遭台风“雷伊”破坏的南子礁进行修复工作，并在另外几处建造新建筑。