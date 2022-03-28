菲指中国海警船在争议海域 “贴近”菲巡逻舰引发碰撞危险

（马尼拉综合电）菲律宾海岸警卫队昨日称，中国海警局的一艘舰船最近在有争议的南中国海海域，对一艘菲海岸警卫队船只做出“近距离动作”，不仅引发碰撞的危险，更违反了国际规则。

菲海岸警卫队在一份声明中说，这起事件于3月2日发生在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）周边海域。当时菲海岸警卫队的船只在那里执行海上巡逻任务，弦号“3305”的中国海警船朝着菲海岸警卫队“马拉布里戈”号巡逻舰方向航行，一度距离马拉布里戈号仅约21码（19.2米）。

菲海岸警卫队说：“这限制了马拉布里戈号巡逻舰的活动空间，明显违反了《1972年国际海上避碰规则公约》。”

目前尚不清楚菲律宾方面是否已就此事件向中国提出外交抗议。据菲海岸警卫队，它是在得到西菲律宾海国家工作小组的同意后，才将此事件公之于众。

菲海岸警卫队司令阿特米奥·阿布披露，海岸警卫队已要求菲律宾外交部通过“基于规则的和平方式”，帮忙解决这个问题。

中国海警船自去年5月以来和菲船第四次近距离接触

他称，这是自去年5月以来，中国海警船和菲律宾船第四次在斯卡伯勒浅滩发生近距离接触的事件。第一次是去年5月19日，第二次和第三次则发生在去年6月1日至2日菲海岸警卫队于斯卡伯勒浅滩进行海上能力加强演习期间。

阿布表示，尽管存在风险，但菲律宾将继续在专属经济区水域部署船舰和人员。他说：“我们完全理解海上的危险情况，但这不会阻止我们在斯卡伯勒浅滩、菲律宾隆起（Philippine Rise）和专属经济区其他海域的部署。我们将继续默默努力，为海上的菲律宾渔民服务。只要他们在捕鱼作业期间看到我们感到安全，我们就知道我们的努力没有白费。”

阿布上周五说，菲海岸警卫队在今年2月至3月5日加强海上行动期间，监测到有更多菲渔民在斯卡伯勒浅滩海域捕鱼。

菲渔民认为，距离菲律宾海岸线约220公里且坐落于菲律宾专属经济区内的斯卡伯勒浅滩是向所有渔民开放的传统渔场。2012年，中国与菲律宾的船只在附近水域对峙，而后中国控制了斯卡伯勒浅滩。

南中国海仲裁庭2016年裁定，中国阻止菲律宾渔民进入斯卡伯勒浅滩，干涉了菲律宾的传统渔业权。去年4月，菲中再为斯卡伯勒浅滩的主权和捕鱼作业发生争执。