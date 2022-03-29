新马双边关系

业者：需增聘人手和办理手续 新马长途巴士服务 全面重启料需一个月

来自 / 联合早报

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2022年3月29日 5:00 AM

新马陆路边界来临周五全面重开后，公众不再受限只能乘坐指定的巴士服务跨境，只要是完成冠病疫苗接种者不论乘哪种交通工具往返两地都无须接受病毒检测和隔离。（谢智扬摄）
新马陆路边界来临周五全面重开后，公众不再受限只能乘坐指定的巴士服务跨境，只要是完成冠病疫苗接种者不论乘哪种交通工具往返两地都无须接受病毒检测和隔离。（谢智扬摄）

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马国贸工部指往返新马两国的跨境交通服务可在陆路边界重开同天，即本周五起恢复运作。受访业者指他们需要时间增聘人手和办理手续，预计要一个月才可能全面重启跨境巴士服务。

往返新加坡和马来西亚的跨境公共交通服务本周五（4月1日）起获准恢复运行，但受访业者指消息来得突然，他们还需时间增聘人手和办理手续，预计要一个月左右才可能全面重启长途巴士服务。

马国国际贸易与工业部前晚在面簿发布指南，指往返新马两国的跨境交通服务可在陆路边界重开同天，即4月1日起恢复运作。马国交通部长魏家祥也发文告呼吁两国的公共交通业者开始做准备。

但提供长途巴士服务的利南快车新加坡区经理黄淑娇接受《联合早报》访问时说，目前只看到马国发出的消息，公司还在等新加坡官方的正式通知。“今天已经是28日，距离4月1日只剩三天，即使批准也来不及了。我们有很多东西要做，很多方面要准备。”

她指出，最重要也是最大的挑战就是申请车辆入境准证。“我们的巴士都在马国，要进来新加坡就要有准证。不只我们要申请，每家公司都一样，我们也不知道申请几时会通过。”

星运旅游董事经理叶础辉也指公司尚未接到正式的通知。他说：“我们最大的问题是人手不足。很多车长在冠病疫情期间已经转行，公司需要时间重新聘请车长和员工。”

叶础辉也透露，要恢复跨境通勤须通过各种程序，包括将巴士送厂维修检查、购买保险、申请两地的入境准证，以及培训新车长。“我看这过程至少需要一个月，而且过后还必须分阶段才能逐步增加巴士趟次。”

汉达英达巴士公司昨天就在面簿发贴文，招聘多达100名巴士车长来应付往返新马两地的通勤需求。贴文指车长每月底薪从2600令吉（约837新元）起跳，巴士公司也将为车长提供住宿。

新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡之一，在冠病疫情暴发前每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来，其中有不少是每日往返的打工者。新马两国政府上周宣布重开陆路边界时，许多公众开始为越过长堤做准备。

其中，不少人开始抢购一触即通卡（Touch'n Go Card）及“新马通行卡”（EZ-Link x Touch 'n Go Motoring Card）。不过，不少公众反映这两款用于缴付马国路费的卡，已经在一些便利店卖光了。

新马通行卡将从今天下午1时起，在易通卡的官方虾皮（Shopee）网店售卖，并于4月1日在一些指定的雀喜（Cheers）便利店出售。新加坡石油公司（SPC）、加德士（Caltex），以及中国石化（Sinopec）油站也会从4月11日开始售卖新马通行卡。通行卡售价10新元，使用者可在关卡通关时充值。

马国副财长：GDP料将增长5.5%至6.5%

另外，马国副财政部长莫哈末沙哈昨天在国会说，随着马国开放边界、冠病过渡到地方流行病，马国的经济有望回到疫情前的水平。

他说，马国政府对开放边境感到乐观，预计国内生产总值将增长5.5%至6.5%。“开通疫苗接种者旅游通道后，尤其在新加坡和马国之间的游客人数将增加，可带动马国经济发展。”

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