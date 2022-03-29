业者：需增聘人手和办理手续 新马长途巴士服务 全面重启料需一个月

马国贸工部指往返新马两国的跨境交通服务可在陆路边界重开同天，即本周五起恢复运作。受访业者指他们需要时间增聘人手和办理手续，预计要一个月才可能全面重启跨境巴士服务。

往返新加坡和马来西亚的跨境公共交通服务本周五（4月1日）起获准恢复运行，但受访业者指消息来得突然，他们还需时间增聘人手和办理手续，预计要一个月左右才可能全面重启长途巴士服务。

马国国际贸易与工业部前晚在面簿发布指南，指往返新马两国的跨境交通服务可在陆路边界重开同天，即4月1日起恢复运作。马国交通部长魏家祥也发文告呼吁两国的公共交通业者开始做准备。

但提供长途巴士服务的利南快车新加坡区经理黄淑娇接受《联合早报》访问时说，目前只看到马国发出的消息，公司还在等新加坡官方的正式通知。“今天已经是28日，距离4月1日只剩三天，即使批准也来不及了。我们有很多东西要做，很多方面要准备。”

她指出，最重要也是最大的挑战就是申请车辆入境准证。“我们的巴士都在马国，要进来新加坡就要有准证。不只我们要申请，每家公司都一样，我们也不知道申请几时会通过。”

星运旅游董事经理叶础辉也指公司尚未接到正式的通知。他说：“我们最大的问题是人手不足。很多车长在冠病疫情期间已经转行，公司需要时间重新聘请车长和员工。”

叶础辉也透露，要恢复跨境通勤须通过各种程序，包括将巴士送厂维修检查、购买保险、申请两地的入境准证，以及培训新车长。“我看这过程至少需要一个月，而且过后还必须分阶段才能逐步增加巴士趟次。”

汉达英达巴士公司昨天就在面簿发贴文，招聘多达100名巴士车长来应付往返新马两地的通勤需求。贴文指车长每月底薪从2600令吉（约837新元）起跳，巴士公司也将为车长提供住宿。

新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡之一，在冠病疫情暴发前每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来，其中有不少是每日往返的打工者。新马两国政府上周宣布重开陆路边界时，许多公众开始为越过长堤做准备。

其中，不少人开始抢购一触即通卡（Touch'n Go Card）及“新马通行卡”（EZ-Link x Touch 'n Go Motoring Card）。不过，不少公众反映这两款用于缴付马国路费的卡，已经在一些便利店卖光了。

新马通行卡将从今天下午1时起，在易通卡的官方虾皮（Shopee）网店售卖，并于4月1日在一些指定的雀喜（Cheers）便利店出售。新加坡石油公司（SPC）、加德士（Caltex），以及中国石化（Sinopec）油站也会从4月11日开始售卖新马通行卡。通行卡售价10新元，使用者可在关卡通关时充值。

马国副财长：GDP料将增长5.5%至6.5%

另外，马国副财政部长莫哈末沙哈昨天在国会说，随着马国开放边界、冠病过渡到地方流行病，马国的经济有望回到疫情前的水平。

他说，马国政府对开放边境感到乐观，预计国内生产总值将增长5.5%至6.5%。“开通疫苗接种者旅游通道后，尤其在新加坡和马国之间的游客人数将增加，可带动马国经济发展。”