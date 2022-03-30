卫生部长凯利：完成接种旅客 入境马国免隔离但须完成几项程序

马国卫生部长凯利特地发布视频讲解乘坐飞机入境马国的程序。首先，国际旅客必须下载MySejahtera手机应用并进行注册，之后再点击旅行栏目和填写“出发前表格”等。

（吉隆坡综合讯）马来西亚即将在4月1日打开国门，届时已完成冠病疫苗接种的国际旅客入境后无须隔离，但卫生部长凯利提醒，入境者还是必须完成几项程序，确保通关顺畅。

凯利昨天（3月29日）特地发布视频讲解乘坐飞机入境马国的程序。首先，国际旅客必须下载MySejahtera手机应用并进行注册，之后再点击旅行（Travel）栏目和填写“出发前表格”（pre-departure form）。

凯利指出，所有旅客都必须在出发前两天进行核酸检测（PCR），检测结果呈阴才能入境，而短期旅客还须购买冠病疫情旅游保险。在所有步骤完成后，外国旅客可通过网站（mysafetravel.gov.my）验证疫苗证书。

不过凯利上周告诉马国媒体，从新加坡乘坐飞机入境者，只须在入境前两天进行快速抗原检测（ART）即可，不必进行PCR检测。

此外，根据新马两国上周发布的联合声明，所有完成疫苗接种的旅客，只要通过陆路往返新加坡和马来西亚，不论乘搭何种交通工具，都无须检测或隔离。

凯利说，一旦旅客抵境，一切都会很简单；他们只需确保护照盖章，拿着行李就可以入境。“唯一要做的是，旅客必须在入境24小时内，在私人诊所或机场进行专业的快速抗原检测。”

他也不忘提醒旅客记得戴口罩，遵守当地防疫措施。

根据当局的指南，入境者必须完成疫苗接种，而18岁以上接种了科兴或国药疫苗者，必须完成第三针（追加剂）才算完成接种；接种辉瑞、莫德纳或阿斯利康等疫苗的18岁至59岁者，只须接种两剂；60岁以上则须施打追加剂才算数；未接种疫苗的12岁及以下儿童，将获准通关；未完成疫苗接种者，要入境马国都得隔离五天。

马国旅游、艺术及文化部长南茜苏克利也说，政府已做好准备迎接国际旅客。“过去两年并不容易，现在是商业活动、食品和酒店业者重建和把握机会的时候，我们必须共同努力，积极推动及促进相关领域发展。”

她也引述研究报告说，商务活动访客的花费是普通游客平均花费的三倍，并且具有较大的乘数效应。

她说：“过去几年，马国已成为国际商务和休闲旅客的热门目的地，我们看到越来越多的国际组织选择马国作为会展或商务活动地点。这些活动所带来的效益将延伸至旅游业之外，包括刺激酒店相关业务。”

此外，马国警方也已为重开国门做好万全准备并加强执法，以确保旅客的安全。警察总长阿克里沙尼说，警方已加强北马、南马边境及沙巴和砂拉越边界安全保障措施，以应对边境重开后可能引起的任何问题。

柔州动员警员和无人机 应对人潮与突发状况

柔佛州总警长卡马鲁查曼昨日接受马来西亚国营电视台访问时说，警方各单位已针对新马边境重开一事召开两次会议，为迎接大流量的人潮和交通做好准备。届时，警方将动员逾1600名警员，包括出动150辆巡逻车及无人机，以应付任何突发状况。

他呼吁出入境柔州的民众和旅客保持耐心，因为新山关卡可能出现交通拥堵情况。为此，警方将派员驻守，维持治安和确保交通顺畅。