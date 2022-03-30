槟城新加坡VTL启动13天来 仅六入境者检测呈阳性

（槟城讯）槟城往来新加坡的疫苗接种者旅游通道启动13天来，已有5400人以此通道出入境，而入境者中仅六人的冠病检测结果呈阳性。

马来西亚槟城州首席部长曹观友昨日出席槟州公务员集会后，在记者会上受询时说，本月16日至28日间，已有5400名乘客使用槟城往来新加坡的疫苗接种者旅游通道（VTL）。其中，入境槟城者2600人，出境往新加坡者2800人。往返的VTL航班共64趟，出入境各32趟。

随着马国于4月1日重开国门，旅客届时已无需VTL航班，可以乘坐普通航班抵槟。

掌管槟州旅游事务的州行政议员（州内阁部长）杨顺兴则说，新加坡航空公司也有提供非VTL航班，所以仍有一些乘客并非通过VTL入境。

根据槟州卫生局资料，上述通过VTL入境槟城并确诊的六人，都是当地人。因此检测结果出炉后，当局已要求他们居家隔离。杨顺兴说：“如果外籍人士抵槟后，其检测结果呈阳性，卫生局将安排他们入住私人医院。”

曹观友指出，由于游客还需时间策划旅行，所以即使4月1日重开国门，前往槟城的游客预料人数不会瞬间暴增。

不过他对旅游业复苏抱持乐观，并指槟城州内酒店，尤其是海滨酒店入住率高，为振兴旅游业注入强心针。他打趣说，前首相纳吉日前也到槟城入住酒店两晚，增加了槟州收入。