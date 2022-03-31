马国明起七天全面豁免 新马两陆路关卡过路费

马国首相依斯迈沙比里指出，新马边境重开初期，这项决定能确保两个关卡交通顺畅。开放首七日，预计每天有至少4万2000辆交通工具使用新柔长堤及新马第二通道。

（吉隆坡／新山综合讯）新马边境明天（4月1日）全面重开，马来西亚政府昨天（30日）宣布，出入新柔长堤及新马第二通道的所有车辆将豁免过路费，为期七天。

此前马国政府已宣布，在新马陆路边境重开首七天，即4月1日至7日，豁免新加坡注册车辆须缴付的20令吉（约6.45新元）入境费。

马国首相依斯迈沙比里昨天发声明说，最新的豁免过路费决定是另一项惠及跨境车主的措施，对象包括马来西亚公民，以及充值或更新“一触即通卡”（Touch N Go）和精明卡仪器（Smart Tag）用户。

他指出，在关闭两年多的新马边境重开初期，这项决定能确保两个陆路关卡收费站的交通顺畅。

他说，南北大道公司预计，在4月1日至7日期间，每天有至少4万2000辆交通工具使用新柔长堤及新马第二通道。

马国交通部长魏家祥预计，新马陆路边境重开首两天的下午时段会出现返乡潮，造成关卡一带及新山市区交通阻塞。他吁请入境民众保持耐心，互相体谅。

魏家祥昨天和柔州大臣翁哈菲兹、柔州卫生及团结事务委员会主席林添顺等人，巡视新马第二通道关卡所在的新山苏丹阿布峇卡大厦。他过后在记者会上指出，边境重开适逢清明节及斋戒月，而大部分人已有两年没回乡扫墓或与亲人相聚，返乡人潮出现是可以预见的。他说，政府豁免入境费及过路费的做法，相信有助于通关顺畅。

翁哈菲兹透露，为应付可能出现的人潮，新山关卡和新马第二通道的通关柜台将全部运作，当局会动员2700名移民局、警方、志愿警卫团及地方政府的官员24小时值班，以确保通关顺畅。

柔41人潮热点将加强警力

此外，柔州总警长卡马鲁查曼说，警方已在全柔圈定41个可能出现人潮的热点，并在边境开放首周动员超过1600名警力在有关地点维持治安和秩序。

他昨天受询时指出，这些热点包括新柔长堤新山关卡所在的新山苏丹依斯干达大厦、新山苏丹阿布峇卡大厦、丰盛港渡轮码头及其他旅游景点和可能会出现交通阻塞的地点。

他说，除了确保入境人士遵守马国的防疫标准作业程序（SOP），警方也会安排更多交警维持交通秩序，以及在钱币兑换中心等旅客多的地方增加警力，防止抢劫等罪案发生。

新马边境重开后预计会有大批马国人和新加坡游客入境柔佛，柔州投资、贸易及消费人事务委员会主席李廷汉提醒商家不要趁机起价，柔州贸消局会持续监控商品价格及加大执法力度，确保商家没有牟取暴利。

马国卫生部长凯利昨天发声明指出，明天起入境马国的外国旅客，不管是否已接种冠病疫苗，都须在出发前通过MySejahtera应用申报已投保保额至少2万美元（约2万7000新元）的冠病及旅行保险。已完成疫苗接种的新加坡或马国公民、新加坡或马国永久居民、新加坡或马国长期准证持有者，不管是通过海、陆、空交通从新加坡进入马国，都豁免投保。

马国卫生总监诺希山则提醒所有人，包括入境旅客及返马游子，边境重开后不能放松警惕，仍须严格遵守卫生部制定的防疫措施。

他在社交媒体发文说，若出现疫情升温或反弹迹象，不排除再度收紧防疫条例。他没说明细节，但马国政府此前表明，进入地方性流行病过渡阶段后就不会走回头路。这意味着，即便疫情恶化，政府也不会再实施严格的行动管制令。