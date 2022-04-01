重开边境后若疫情没重大变化 马国考虑停用手机应用扫描登记功能

马国卫生部长凯利指出，政府需要大约一个月，观察重开边境对疫情的影响，再决定是否进一步放宽防疫措施。政府可能不再要求民众在出入公共场所时须用MySejahtera扫描登记。

（吉隆坡综合讯）马来西亚在全面重开边境后的六个星期内，会根据冠病疫情发展检讨防疫措施，也会考虑停用MySejahtera手机应用上的一些功能。

马来西亚卫生部长凯利指出，重开边境后疫情若没有重大变化，政府会考虑停止MySejahtera的访客扫描登记功能。他说，政府需要大约一个月，观察重开边境对疫情的影响，再决定是否进一步放宽防疫措施。

马国医药协会早前指出，目前冠病在社区传染率较高，MySejahtera用于追踪确诊者的功能已不再像疫情暴发初期那般有效，政府是时候考虑停止使用这个应用。

马国国会反对党领袖安华也认为，政府应该停用MySejahtera；他指除了提供冠病疫苗接种证书，应用已没有太大功用，甚至还有个人资料外泄等潜在的安全问题。

凯利昨天在国会上议院针对MySejahtera应用各项争议而展开的特别动议辩论的总结环节中说，政府可能不再要求民众在出入公共场所时须用MySejahtera扫描登记。

不过，他强调，在管理冠病疫情的工作上，MySejahtera发挥了关键作用。目前有将近97%的确诊患者在家隔离，因此，这个应用仍有保留的必要，以便当局能通过它的一些功能帮助患者及掌握患者的近况。“事实证明，这个应用有效协助卫生部管控冠病疫情。卫生部认为，即便在从冠病大流行过渡至地方性流行病的阶段，还是需要继续使用它。”

他也说，MySejahtera的所有数据和资料都受到保护，仅用于卫生部控制疫情；除非获得政府允许，第三方不得查看相关资料。其中，访客扫描登记的资料每90天就会自动删除，不会发生个人资料外泄或被滥用的问题。

旅游部长：今年料有200万外国旅客到访

此外，马国卫生总监诺希山发推文说，卫生部会在边境重开后的六个星期内检讨防疫措施，因此，他促请民众不必过于担心重开边境后可能引发疫情反弹的问题。

马国今天起全面重开边境，旅游、艺术及文化部长南茜苏克里预计，今天会有逾千名外国旅客入境；她也预期今年达到200万外国旅客到访，以及取得86亿令吉（约28亿新元）旅游收入的目标。

她说，现在是全面复苏旅游业的最好时机，旅游部已制定了一套完整计划。“大部分游客都希望来马旅游，马国人也很渴望出国旅游，因此，我们十分看好重开国门能振兴旅游业。”

一般预料，柔佛会是马国重开边境后受惠最大的州属。柔佛苏丹依布拉欣昨天在边境重开前夕，到柔州迪沙鲁海岸的关税、移民及检疫综合大厦（CIQ）见证该大厦的启用仪式。他之后在面簿贴文指出，希望这个新的国际入境处启用后，能带动柔州东南部的旅游及经济发展。

他说：“新的CIQ有助加强柔州东南部与新加坡、印度尼西亚峇淡岛、民丹岛及廖内群岛的连接。透过这座码头到访马国的游客，将为柔州带来更多商机，吸引投资及增加就业机会。”