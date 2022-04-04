传狮城车添RON95汽油 马贸消部警告违者将受处罚

（新山综合讯）新加坡与马来西亚4月1日重开陆路边境后，马国社交媒体陆续出现新加坡车辆在当地油站添加RON95汽油的照片。马国国内贸易与消费者事务部（贸消部）提醒，外国车辆在马国不能添加RON95汽油。

马国贸消部柔佛州分局局长莫哈末凯鲁昨天（4月3日）发声明说，社交媒体流传上述违例事件后，当局已经派人手加强巡逻及检查，但未发现这类事件。他提醒油站业者必须遵守《1961年供应管制法令》，也提醒柔佛州商家在新马边境开放之际，切勿违反各项相关条例。

莫哈末凯鲁说，根据规定，外国注册车辆不可购买RON95汽油，也不可于入境同日在新马边境25公里内任何油站购买超过20公升的柴油。外国车主只能购买RON97汽油，容量不限，但必须直接注入车子油缸。

马国从2010年8月1日开始禁止外国注册车辆添加受补贴的RON95汽油。政府当时也在全国所有油站张贴相关告示，提醒油站员工及外国车主。马国与新加坡边境关闭了两年，油站员工与新加坡车主可能都忘了这项规定。

此外，贸消部长亚历山大昨晚发布声明说，他已指示贸消部执法组严查此事。他说，根据“1961年供应控制法令”，一旦被控且罪名成立，个人面对最高100万令吉（约32.2万新元）或三年以下监禁，或两者兼施。企业则可能面对最高200万令吉罚款。

不过，马国石油商公会（PDAM）主席凯鲁安努亚昨天告诉网媒“自由今日大马”，业者没有足够人力全面监督外国车辆是否添加RON95汽油。因为若要这么做，一些油站每次必须有10名员工站岗。若每天轮三班，每天就需要30人。“现在最低工资是每月1500令吉，30人的月薪就是4万5000令吉。”

截至昨晚共有55车主违反“四分之三缸油”条例

此外，自新马陆路边境上星期五重开后，截至昨晚8时30分，共有55名车主违反了“四分之三缸油”的条例，即油箱须打满至少四分之三缸油量才能出关。新加坡关税局受询时指出，重开首日有13个车主违例，星期六（2日）有25个，昨晚截至8时30分有17个。