双方船舰南中国海一再发生摩擦 菲总统候选人纷吁对中国更强硬

菲现任副总统罗布雷多认为，应利用2016年海牙仲裁庭对菲有利的裁决来推动亚细安同中国制定南中国海行为准则。马尼拉市长莫雷诺也承诺，当选后会要求联合国承认海牙仲裁庭的裁决。

（合肥／马尼拉综合讯）中国与菲律宾的船舰近日一再于南中国海发生摩擦，令两国关系陷入紧张，多位菲律宾总统候选人呼吁政府对中国采取更强硬的态度。中国国务委员兼外长王毅前天（4月3日）会见菲律宾外长时则表示，双方应排除干扰，冷静妥善管控分歧，不让分歧影响中菲关系大局。

菲律宾四名总统候选人上个星期天（3日）出席第二场公开辩论时，就南中国海问题表达看法。其中，菲律宾现任副总统罗布雷多（Leni Robredo）认为，菲律宾应利用2016年海牙仲裁庭的裁决来推动亚细安同中国制定南中国海行为准则。

海牙仲裁庭当时支持菲律宾对中国的投诉，裁定中国以“九段线”在南中国海标示的主权范围无效；北京拒绝接受此仲裁。

前国防部长冈萨雷斯（Norberto Gonzales）则说，由于一些亚细安成员立场亲中，因此亚细安应从原本的共识投票制转成多数投票制。马尼拉市长莫雷诺（Isko Moreno）也认为亚细安成员国“有各自的原因”而不会支持菲律宾，他承诺当选后会要求联合国承认海牙仲裁庭的裁决。

菲律宾和中国在南中国海的主权问题上存在纠纷。菲律宾3月27日指中国海警局的一艘舰船，在受争议的海斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）周围“近距离动作”，“限制了”在附近航行的菲海岸警卫队船只。

过去三个月里，菲律宾也数次指责中国船舰非法侵入其海域，并于3月中向中国驻菲律宾大使提出抗议。

中国外交部发言人上周在例行记者会上回应记者提问时，则呼吁菲律宾船只切实尊重中国主权和权益，遵守中国的国内法和国际法，避免干扰影响中国海警在上述海域的巡航执法。

就在两国相互指责之际，中国国务委员兼外长王毅前天在安徽屯溪与到访的菲律宾外交部长洛钦举行会谈。王毅说，中国始终将菲律宾放在中国周边外交的优先位置，对菲律宾奉行的睦邻友好政策保持着延续性和稳定性。

双方应冷静妥善管控分歧王毅：莫影响中菲关系大局

他强调，双方应排除干扰，冷静妥善管控分歧，不使其影响中菲关系大局。

根据中国外交部文告，王毅也和洛钦就南中国海问题交换意见，认为应将海上问题放在双边关系适当位置。

王毅指中国愿以《南中国海各方行为宣言》签署20周年为契机，加快推进南中国海行为准则磋商，并防止因举措不当干扰甚至损害两国关系及南中国海稳定。

洛钦则指菲律宾愿意同中国加强沟通，共同努力。他也说，菲律宾与中国的关系日趋成熟，两国务实合作取得历史性成果，为双方带来持久利益。