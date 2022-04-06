澳智库报告：对中美接受程度靠后 印尼人对伊斯兰国家投资接受度最高

澳洲智库的最新调查报告显示，在八个外资来源国中，过半印尼人支持沙特阿拉伯的企业入股并控制印尼大公司。美国和中国排名却相对靠后。

在宗教保守主义崛起的印度尼西亚，人们对来自伊斯兰国家的投资接受度最高，对中美则相对没有那么热衷。印尼人对中美的信任度也大幅下跌，这相信与中美在各领域激烈竞争带来的负面观感有关。

澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）昨天发布的最新调查报告显示，在八个外资来源国中，最多（57％）印尼人支持沙特阿拉伯的企业入股并控制印尼大公司。至于全球最大的两个经济体——美国和中国，排名却相对靠后。

支持美国资金入股印尼大公司的印尼人只占约四成；支持中国企业的只有三成，在八个外资来源国中包尾。

洛伊国际政策研究所的报告指出，随着印尼外交政策转向伊斯兰世界、国内宗教保守主义抬头，更多印尼人也对中东国家领袖表示信心，相信他们能在国际问题上做出正确的决策。其中，57％的印尼人对沙特王储穆罕默德有信心，52％对阿联酋王储扎依德有信心。

南洋理工大学人文、艺术与社会科学院院长廖振扬教授接受《联合早报》访问时说，印尼大多数的民众是穆斯林，而沙特过去几十年都积极向印尼等伊斯兰国家推广宗教、经济和教育合作，因此印尼民众对沙特有更多的认同感。此外，印尼和一些区域国家近年都出现伊斯兰化的趋势，促成印尼民众对中东国家的好感加深。

洛伊国际政策研究所是在去年12月在印尼33个省，邀请3000名年龄介于17岁至65岁的印尼人参与调查。该机构上一次进行类似调查是在10年前。除了经济投资，受访者也对中美关系、安全威胁和外交政策等课题表达看法。

对中美信任度都下降

报告发现，印尼人对中国和美国的信任度双双下降。只有56％的受访者相信美国会是个负责任的大国，较2011年下跌了16个百分点；信任中国的有42％，比10年前低了18个百分点。除了中美，印尼人对澳大利亚、日本和印度等大国的信任度也都直线下滑。

报告指印尼民众对前景感到乐观，但却警惕那些试图讨好他们的大国，对中国的怀疑态度尤其加深。不过，印尼人也没对美国有太大好感，反而是对邻国如新加坡和马来西亚的信任度较高。

廖振扬教授分析道，中美之间的竞争影响了国际秩序的稳定，两国之间相互猜疑，这多少影响了其他国家对这两国大国的观感。“至于中国，虽和印尼的经济关系友好，但两国在南中海的主权纠纷，加深了印尼民众对中国的警惕。”

认为中国最可能威胁国安

根据报告，中国已取代马来西亚成为印尼人眼中，最可能威胁印尼国安的国家。高达49％的受访者认为中国会在未来10年间对印尼构成威胁，跟10年前相比增加了10个百分点。认为美国会构成威胁的有43％，比2011年微跌6个百分点。

一度被印尼人视为最大威胁的马来西亚，在这次调查报告中，只有23％受访者仍视他们为威胁。在2011年，多达63％的印尼人认为马国可能对印尼构成威胁。

南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究院高级研究员扬拉沙利卡欣（Yang Razali Kassim）解释，2011年间印尼言论开放，当时许多民主派人士借机批判周边国家，而印尼媒体也针对边境问题及印尼女佣在马国待遇不佳，对马国表达不满，这影响了民众当时对马国的看法。