美国研究：热带森林为全球降温1摄氏度以上 增雨量保护农作物

（吉隆坡路透电）美国一项研究显示，热带森林有助降低全球温度1摄氏度以上、增加降雨量，并保护人类和农作物免受致命高温的影响。这显示树木对气候的益处不仅限于吸收导致地球变暖的二氧化碳。

这份研究报告近期于科学期刊《森林与全球变化前沿》发表，概述了地球、气候和地球上的生物对森林的依赖。研究员指出，温度每升0.1摄氏度，都会加剧极端天气和海平面上升的威胁，而热带森林对温度保持在安全水平发挥重要作用。

研究发现，在最炎热的季节，森林能将阳光反射回太空，吸热和释放湿气来冷却空气，让云得以形成，并带来降雨，创造有利的环境条件以保护人类和农作物。

除了有助降温，印度尼西亚、马来西亚、巴西和刚果民主共和国等热带国家的森林，还提供了粮食与生计、清洁空气、有助人们的健康，也是野生动物的重要栖息地。

报告的主要作者劳伦斯说，森林的重要性不仅是在遏制碳排放，它对当地社区提供的直接益处也应受到重视。

然而，世界资源研究所的“全球森林观察”（Global Forest Watch）指出，2020年流失的热带森林面积相等于一整个荷兰。

由于树木吸收了全球约三分之一的碳排放量，因此砍伐树木可能冲击《巴黎协定》气候目标的实现；该协定的目标是将全球平均气温上升幅度控制在高于工业革命前水平2摄氏度以下，并力求限制在1.5摄氏度以内。

目前，全球气温已比工业化前高出1.1摄氏度左右，并造成了更频繁的极端天气和海平面上升。

研究员因此呼吁在城乡地区展开更多植树活动。劳伦斯说：“热带森林就像是地球的一个巨额保险……我们须要保留这些森林。”

爱尔兰都柏林城市大学环境政治学助理教授马克斯也呼吁各国采取更多措施阻止树木砍伐的增加，包括提供新融资和更重视森林的作用。