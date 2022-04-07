调查：因疫情关闭学校 柬学生语文算术能力较五年前弱

（金边讯）冠病疫情期间，柬埔寨学校被迫长时间关闭，严重影响学生的学习进度。柬埔寨政府与联合国基金会的调查发现，与五年前相比，柬埔寨学生的语文和算术能力显著减弱。

据《金边邮报》报道，柬埔寨各地学校在2020年和2021年间前后关闭了250天，相当于两个学年约三分之二的时间处于关闭。

柬埔寨教育部下属的教育质量保证部对230所学校的6000名小学六年级学生进行评估后发现，与2016年的评估相比，无法基本掌握高棉语的学生比率从34％增至45％，无法基本掌握数学的学生比率则从49％增加至74％。

学习评估还显示，男生学习进度受影响的程度远比女生严重，没能基本掌握高棉的男生比率多达55％，女生则达34％。

柬教长：远程学习不足以取代课堂学习

柬埔寨教育部长韩春那洛说：“这样的评估结果令人感到担忧。冠病疫情期间，学校被迫关闭，我们与所有合作伙伴努力让学生远程学习。评估显示，远程学习多少有助许多学生继续学习，但却不足以取代孩子们在课堂上的学习。”

联合国儿童基金会驻柬埔寨代表福尤扎特说：“在全球范围内，学习退步被认为是冠病疫情最具破坏性的后果之一，但柬埔寨是少数几个用确凿数据证明其程度的国家。我们必须在低年级数学和高棉语识字方面投入更多资源。年轻的学生需在这些核心科目上打下坚实的基础，以便在日后的学习中取得更好的成绩。”