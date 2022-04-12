新山关卡前晚通关排长龙 柔州务大臣视察后表歉意

（新山综合讯）新山关卡前晚（4月10日）出现大量出境民众排队准备进入新加坡，结果通关时间长了，柔佛州务大臣翁哈菲兹漏夜前往关卡视察情况，他也对受影响的民众表达歉意。

翁哈菲兹昨天凌晨1时在面簿说，移民局及内政部前晚采取紧急措施，即时减缓新山关卡的人潮。他说，政府将提升现有系统，确保类似事件不再发生。

新加坡与马来西亚4月1日全面重开陆路边境后，许多新加坡人以及在新加坡工作的马国人上周五和周六两天前往新山，其中大多数要在前晚回返新加坡。加上一些每天往返新山和新加坡的马国民众来不及申请新加坡的外国车辆入境准证（VEP），他们前天改而通过巴士或从新山关卡步行到新加坡，结果造成新山关卡出现拥堵。

关卡的通关人潮在前晚7时许至9时左右最密集，排队人龙从关卡一路回堵到新山中央车站外的马路上，部分前往新加坡的民众排队超过一小时才得以通关。不少网民拍摄照片与视频，上载至社交媒体，因而引起当局的关注。

新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡，在冠病疫情暴发前，每天约有35万人次及5万车次往来，其中约30万人次是每日往返的马国打工族。新马两国2020年3月为控制疫情而封锁边境后，其中有约10万人为了工作而留在新加坡生活。