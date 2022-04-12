佐科发表声明总统选举后年如期举行 学者：未能断定不延长任期

印尼总统佐科说：“我们须说明，以避免人们揣测政府试图展延大选，或臆测总统的任期会被延长或准许连任三届。”印尼宪法规定总统只能任两届，每届任期五年。佐科目前的第二任期应于2024年届满。

印度尼西亚总统佐科指下届总统选举会于2024年2月如期举行，以粉碎他有意延长任期的传言。这虽有助为局势降温，但受访学者指出，各政党下来的动作才是关键，目前尚不能凭佐科的“政治声明”断定他不会延长任期或寻求连任。

佐科在星期天举行的内阁会议上，指示政府明确让人民知道全国大选的工作表已定，会从今年6月起筹备。他说：“我们须说明，以避免人们揣测政府试图展延大选，或臆测总统的任期会被延长或准许连任三届。”

印尼宪法规定总统只能任两届，每届任期五年。佐科目前的第二任期应于2024年届满。

这是佐科在一周内第二次就总统任期表态。他上周二已下令内阁部长停止谈论延后选举和延长总统任期。

佐科于2019年获选连任后不久，印尼就开始出现修宪让总统连任三届的呼声，但被批是民主的倒退。近月浮上台面的议论转向展延总统选举，这是变相延长佐科任期。

过去三个月，多名政要以国家经济未复苏、应保持政治稳定和勿浪费资源举行选举为由，支持展延总统选举。

根据多项民调，佐科的民意支持度虽高，但逾六成的人反对他延长任期。

大学生示威抗议通胀 并要佐科表态不延任

南苏拉威西、西爪哇和雅加达等地昨天有上千名大学生走上街头抗议物价上涨，同时要求佐科明确表态不延长任期。据路透社报道，雅加达的示威者朝国会大厦扔石头，镇暴警察动用水炮和催泪弹驱散学生。

尤索夫伊萨东南亚研究院客座高级研究员雅努阿尔（Yanuar Nugroho）接受《联合早报》访问时指出，佐科在内阁的讲话无法排除国会修宪的可能，所以如果无意延长任期，佐科就应更明确地表态，直接说不会在2024年后续任。

雅努阿尔曾在2015年至2019年间，佐科任总统时担任印尼总统府副幕僚长。

雅努阿尔指出，延长总统任期牵涉两方——佐科和国会，佐科和一些政党都有延长总统任期的动机，以保护自己的利益，“所以佐科的明确表态很重要”。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任教授廖建裕也说：“如果佐科没说他不参加总统选举，理论上他还是可能参选，不过须先修宪，但未必成功，成功了也未必当选。”

国会对修宪立场不一

要修宪，印尼人民协商会议的711名人民代表议会（下议院）议员和地方代表议会（上议院）议员须有至少三分二出席国会辩论，而修宪案须获过半（356票）议员支持。

佐科领导的执政联盟在下议院有471名议员，要通过修宪并不难，但联盟对延长总统任期没有共识。国会有六个政党已表态不支持，包括佐科所属的国会最大党斗争派民主党。

雅努阿尔指出，政党可随时改变立场。“我们须观察下来的政治动作。在政治里，重要的不是政治声明，而是政治动作。”

他认为，如果佐科真心决定于2024年卸任，也不用担心因明确表态而在下来两年变“跛脚鸭”总统。“佐科仍会是印尼政坛的关键人物。各党都会仔细聆听他的意见，因为他对谁能接任总统起着决定性作用。”此外，佐科过去八年积累了不小的权力，很多政党都依靠他。

不过雅努阿尔相信，佐科会改组内阁，委任一些技术官僚为副部长，以确保部长不会忙于大选和党务而忽略了政策。

不够明确的表态，意味着印尼总统选举的不确定性会持续下去。廖建裕认为，一切要等到候选人正式提名后才可能明朗。间中，印尼的经济情况很重要，如能保持平稳，对佐科会有利。

廖建裕说：“佐科为何没直说（不参选），是不是欲迎还拒，给自己一个机会也不好说。他是个爪哇人，善于战术。”