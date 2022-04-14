毒品战争部分死亡证明造假 菲律宾司法部将展开调查

（马尼拉综合电）菲律宾法证人员称，总统杜特尔特的“毒品战争”中一些涉毒者的死亡证明造假，被谎称是自然死亡。菲司法部长承诺，将就此展开调查。

这项发现令外界再次聚焦杜特尔特于2016年上任后推展的大规模肃毒行动，以及针对他动用私刑的指责。

菲律宾法医专家拉奎尔去年7月起开始检验毒品战争中部分死者的遗体。她日前向媒体公布结果时披露，46名死者中，有一人的死亡证明丢失，其他多人的不完整，还有七人的死亡证明显示他们死于败血症、肺炎和高血压等自然原因。

可是据她检验，46具遗体中，有至少32人死于枪伤，其中至少24人头部中弹。

拉奎尔说：“有医生赌上自己的声誉、名声和执照来伪造这些死亡证明。法律禁止这么做。”

菲律宾司法部长格瓦拉表示，司法部将“调查和起诉那些涉嫌伪造死亡证明的人”。他说：“我们一直在审查毒品战争中嫌犯在执法人员行动中身亡的事件，此次的调查也是审查的一部分。”

杜特尔特2016年6月执政以来，在国内强力打击毒品犯罪，大约12万名涉毒者遭逮捕，超过6000人在扫毒行动中死亡。

人权组织：肃毒行动中 菲执法人员使用暴力

有人权组织表示，菲律宾执法人员在肃毒行动中使用暴力，大规模“谋杀”手无寸铁的嫌疑人，但警方坚称嫌犯都携带了武器且暴力拒捕，警方出于自卫才会将嫌犯击毙。杜特尔特则表示，那些被发现行为越界的人应按菲律宾的法律承担责任。

联合国毒品与犯罪问题办公室执行主任费多托夫曾在2016年8月发声明，对菲律宾出现贩毒嫌疑人和吸毒者被法外处决的报道表示担忧。国际麻醉品管制局也在声明中指责这些暴力行为受到菲律宾政府的鼓励和纵容，严重违反了菲律宾签署的三项联合国禁毒公约及其他相关国际法文书。

去年9月，国际刑事法院法官正式授权对杜特尔特的毒品战争可能犯下的反人类罪进行调查。但菲律宾指，该国已于2019年退出国际刑事法院，因此不会配合该法院的调查，杜特尔特也不会接受调查。