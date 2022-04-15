巫统：7月31日后或随时大选 依斯迈沙比里是大选后巫统首相候选人

巫统最高理事会昨天召开会议后，宣布现任首相依斯迈沙比里将是巫统来届大选后的首相候选人。巫统也决定，与希盟签署的《政治转型与稳定谅解备忘录》今年7月31日期满后不再延长。

（吉隆坡综合讯）马来西亚执政党巫统宣布，现任首相依斯迈沙比里将是巫统第15届大选后的首相候选人。巫统也决定，政府与希盟签署的《政治转型与稳定谅解备忘录》今年7月31日期满后不再延长。换言之，巫统可能在那之后随时举行全国大选。

巫统最高理事会昨天召开会议后，巫统总秘书阿末马斯兰发声明宣布上述立场。声明也表示，巫统将继续支持在国会通过反跳槽法令，同时不会向任何企图阻扰这项法令者妥协。

阿末玛斯兰也表示，巫统将在5月14日召开特别全国代表大会，以修正巫统党章中针对党选期限的条文。

巫统最高理事会上述宣布，随即遭到其中一名最高理事达祖丁泼冷水。达祖丁昨晚在巫统的一场开斋晚宴接受媒体访问时说，他不认为巫统领导的国阵胜选后的首相候选人一定是依斯迈沙比里。他也暗示依斯迈沙比里只是“海报人物”（poster boy）。

达祖丁也是前巫统选举主任。他说，例如今年3月柔佛州选举前，巫统多次表明州选举后的州务大臣将是原任大臣哈斯尼，不料最后却是巫统吗什区州议员翁哈菲兹。

巫统最高理事：若国阵胜选任何人都有机会当首相

他说：“海报人物就表示他在胜选后成为首相？这并非板上钉钉的事。哈斯尼也是柔佛州选举的代表人物，不过，之后发生什么事？”他表示，若国阵在来届大选胜出，任何人都有机会成为首相。

经历柔佛州务大臣遭替换事件后，巫统主席阿末扎希在上月举行的巫统代表大会中曾说，他们不会推选首相候选人，一切交由国家元首决定。

不过，巫统副主席马哈兹尔支持最高理事会的决定。他说，最高理事会上述决议显示巫统在关键课题仍能以一个团队共同行动。

依斯迈沙比里去年8月出任首相后，于9月13日和希盟签署具法律约束力的《政治转型与稳定谅解备忘录》。希盟承诺不在国会阻拦政府通过预算案等重大法案，政府则承诺不在今年7月31日前举行大选，并与希盟合力推动反跳槽法令等希盟主张的改革措施。

巫统在去年11月的马六甲州选举与今年3月的柔佛州选举相继取得压倒性胜利后，以党主席阿末扎希为首的主流派就一直积极主张尽快举行全国大选。