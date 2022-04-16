民众庆祝泼水节放松戒心 泰柬当局担心疫情反弹

（曼谷／金边综合电）泰国和柬埔寨正在庆祝泼水节，这是两地第三回在防疫限制中庆祝传统新年。虽然防疫限制措施仍在，可是难以确保民众遵守，两地当局因此都担心节庆之后，境内的冠病疫情会再次反弹。

在泰国，泼水节从周三开始。尽管冠病疫情依然严峻，可是各地的寺庙浴佛仪式、民俗手工艺展、美食会等大型庆祝活动都吸引了大批民众和外国游客。

泰国这回和过去两年不同的是，政府抗疫工作组今年允许民众跨府返乡，希望进一步放宽边境管控能吸引更多外国游客。泰国旅游局预测，泼水节长假期间，全境将有超过300万名本地和外国游客。

为了控制冠病疫情传播，当局禁止民众互相泼水、抹粉及参加泡沫派对等群聚活动。

不过，在很多地方如普吉岛及曼谷考山路等地点，还是有人用水枪等泼水。这些照片和视频上载到社交媒体平台，引起关注和议论。当局派遣特别部队及观光警察前往巡逻，并设路障，没收泼水玩具。

泰国医疗专家早已警告，泼水节的热门庆祝地点可能暴发冠病感染群。泰国卫生部也预测，泼水节假期后，全国的每日新增冠病病例可能逾10万起。

泰国隔邻的柬埔寨也在周四开始庆祝高棉族新年。虽然柬埔寨疫情已趋稳，但专家担心，人们过节容时忽视防疫措施，将导致病例在节庆后又暴增。

柬埔寨媒体昨天发出全国各地庆祝新年的照片显示，在拥挤人潮之中，很多人并没遵照官方规定戴口罩。

柬埔寨首相洪森在面簿发出音频，警惕民众注意防疫。“我担心新年后，冠病确诊病例会因人们不遵守防疫措施而增加。”

他也呼吁人们接种冠病疫苗追加剂，以减低染疫的风险。

柬埔寨昨天新增19起通过核酸检测（PCR）确诊的病例，没有新增死亡病例。

不过，柬埔寨卫生部提醒，每日新增病例报告无法反映真实情况，因为报告只记录了主动检测，以及抵境时在关卡接受检测而发现的病例。

此外，由于很多在海外工作的柬埔寨人回国过年，令人担心传染性更高的奥密克戎新变种毒株XE可能入境。

佐科：下周公布 开斋节人员流动管理规定

回教徒也将在下月初庆祝盛大的开斋节，全球回教徒人数最多的印度尼西亚开始为此制定防疫措施，准备应对4月29日至5月8日的开斋节假期出行峰潮。印尼当局估计，今年有近亿民众返乡过节。

印尼总统佐科前天发出指示，要严防开斋节后冠病病例“出现无法控制的激增”。他说，相关部门正加紧制定开斋节假期人员流动的管理规定，并于下周公布。