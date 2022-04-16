分析：推举依斯迈继续任相 巫统“官司派”为推动提早大选权宜之计

巫统前晚宣布，党最高理事会议决，依斯迈沙比里是来届大选巫统的首相候选人。学者指出，根据依斯迈沙比里的说法及巫统的声明，双方显然已达成政治协议，即阿末扎希和官司派以相位来保证依斯迈沙比里和官职派在来届大选的参选权。

马来西亚巫统最高理事会一致推举首相、党副主席依斯迈沙比里为第15届大选的首相人选，政治学者及分析员认为这是以巫统主席阿末扎希为首、一心推动提早大选的“官司派”的权宜之计，目的是要获得“官职派”的信任与支持，以修改党章展延党选至大选之后。同时，这项议决也将令依斯迈沙比里难再有借口拒绝提早举行大选。

巫统前晚宣布，党最高理事会议决，依斯迈沙比里是来届大选巫统的首相候选人。依斯迈沙比里昨天出席公开活动后对此受询时强调，巫统被指存在不同派系的说法并不正确。

依斯迈沙比里说，巫统最高理事会的决定显示巫统团结一致，粉碎了该党分裂的不实传言。巫统20名正副部长也发表联合声明，欢迎及感谢巫统最高理事会的这项决定。

马国拉曼大学新闻与政治学者刘惟诚接受《联合早报》访问时指出，根据依斯迈沙比里的说法及巫统的声明，双方显然已达成政治协议，即阿末扎希和官司派以相位来保证依斯迈沙比里和官职派在来届大选的参选权，而作为回报，官职派会在下个月举行的巫统特别大会支持由官司派推动、赋权包括党主席在内的最高领导层决定大选日期的党章修订案。

他说，此次巫统党争，官职派特别是依斯迈沙比里最担忧的是来届大选不获阿末扎希委任上阵。“官职派一直无法信任官司派，因为他们（党主席）掌握这个令官职派最畏惧的权力。目前的最新进展说明，最高理事会已作出保证，官职派的忧虑自然就解除了。”

分析：今年大选对国阵极有利

刘惟诚指出，双方达成共识同意归队，基层领袖肯定会相信巫统已重新整合，因此预计马国大选会在下半年，也就是朝野签署的《政治转型与稳定谅解备忘录》在7月31日结束，以及国会在5月或7月通过反跳槽法案后举行。

他说：“大选拖到明年的可能性比较小，因为今年大选对国阵极有利，拖到明年就未必了。更何况，现阶段只要能取信于官职派，一切都好谈，其他的可以到时再说，包括首相人选都可能在关键时候反口。”

评论员：两派达成共识 确保巫统团结迎战下届大选

马国时事评论员许国伟认为，依斯迈沙比里和阿末扎希达成共识，以确保巫统在来届大选团结一致抵御可能结成“大帐篷”的在野各党，而通过推举依斯迈沙比里为首相人选，是对外展示官司派和官职派已和解的最好方法。

他受访时指出，巫统最大的敌人依然是希望联盟和国民联盟，尤其是前首相慕尤丁领导的土著团结党。

“慕尤丁正积极拉拢在野党团结一致对抗国阵和巫统，巫统如果再分裂，随时会翻船，所以这时候一定要对外展示团结……这对依斯迈沙比里也有好处，因为他也须胜了大选，才有本钱和底气决定要不要在党选时更上一层楼。”

至于大选后依斯迈沙比里是否能继续当首相，新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山告诉本报，柔佛州务大臣人选临时出现变动一事说明，巫统最高理事会的议决并不能保证什么。

刘惟诚也说，根据柔州大臣人选的案例，“海报人物”未必能成为行政长官，“所以大选后巫统可以按决议推荐依斯迈沙比里（出任首相），但最终能不能成事，那就是后话了”。