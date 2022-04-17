恢复通关后首周 柔佛接待新加坡旅客逾6万4000人次

（新山综合讯）新马陆路边境关卡4月1日恢复通关后，首个星期入境马来西亚的新加坡旅客超过6万4000人次，带动柔佛州各领域的商业活动。不过，柔州旅游局预计，要到6月学校假期才会看见旅游业复苏的势头。

柔州旅游局局长苏海里指出，目前大部分新加坡旅客是个人或数人结伴到新山消费，还未见旅游团，相信要到6月学校假期才会有明显的旅游潮。

尽管如此，他说，自新马陆路边界重开以来，柔州酒店的入住率增长了。“这是好现象……我们已能看到新山KSL综合城商场等主要购物区有许多新加坡旅客。柔州酒店等相关旅游领域都已做好准备迎接旅客。根据我了解，丰盛港的海岛已接获不少新加坡人预定酒店住宿。”

本周末是新马陆路边界全开后的首个长周末，柔州新山市中心商场重现久违的人潮，道路上也可看到不少新加坡注册车辆。

柔州卫生及团结事务委员会主席林添顺受询时说，根据关卡官员汇报，周五耶稣受难日当天截至下午3时，出入境者已超过2万6800人次。

另据《中国报》报道，过去几天，新山关卡附近的购物商场的人潮也比边界刚重开时明显增多，商场内不少餐厅都出现排队人龙。

柔州旅游局之前定下目标，等边界全开后，柔州希望能在今年内吸引至少500万人次的旅客。

除了与新加坡毗邻的柔州，马国其他州属也开始感受到边界重开带来的效应。

甲州负责旅游业事务的州行政议员（州内阁部长）莫哈末再拉尼指出，边界重开首两周，甲州来了不少新加坡旅客；他举例说，当地一家著名酒店目前有40%住客是新加坡人。

他说，据统计，到访甲州的外国旅客向来以新加坡人居多，甲州政府因此推出专为新加坡旅客量身定制的旅游配套，要进一步加大吸引力。这项名为“新加坡人的马六甲”宣传活动从即日起至12月31日，共推出13个旅游配套，其中价格最低的每人只须23新元。

莫哈末再拉尼说：“甲州在住宿、餐饮和购物方面都比吉隆坡和柔州便宜，我们希望能以价格优势吸引新加坡旅客。”