专家：疫情未结束加上中国边境未开 东南亚旅游业恢复疫前水平或需一两年

专家认为，冠病疫情还没结束、俄乌战事爆发，以及物价飙升导致人们对出国旅行还有些迟疑。中国边境未开，也导致中国民众境外旅游活动大减，拖慢本区域旅游复苏步伐。

东南亚各国已陆续开放边境以重振旅游业，但作为重要旅客来源国的中国至今国门深锁，域内旅游业或需要至少一两年才能恢复到疫情前水平。东南亚国家下来须积极开拓教育旅游和国内旅游，以及探索设立“亚细安旅游泡泡”，以填补中国游客留下的巨大缺口。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院区域经济研究计划的客座高级研究员梅农（Jayant Menon）接受《联合早报》访问时预测，东南亚的旅游业可能要至少一两年才能恢复到疫情前水平。

他说，人们目前对出国旅行还有些迟疑，主要是因为冠病疫情还没结束，以及俄乌战事爆发和物价飙升。此外，中国边境未开导致中国民众境外旅游活动大减，也是拖慢本区域旅游复苏步伐的一大因素。

根据《亚细安统计年鉴2021》，入境亚细安国家的中国游客在2019年达3228万人次。中国同年分别是亚细安10国入境旅客人数排名前三的国家，并占据泰国、越南、缅甸、新加坡和柬埔寨入境游客榜首位置。

南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉受访时说，2022年对中国政坛而言是非常重要的一年，中国不太可能会突然改变“清零政策”大开国门。他分析，中国国家主席习近平今年将寻求延长任期，北京会以维持国内外稳定和保持现状为优先，如果提早结束清零政策，可能会被视为承认政策失误。

骆明辉认为，就算中国今年开放边境，应该也要等到今年下半年中共第20次全国代表大会闭幕后。

梅农也同意，中国不会立即放弃坚持已久的防疫政策，而是会逐步放宽边境限制，不会在今年就大开边境为本区域带来大量游客。

在中国旅客回流之前，亚细安各国亟须寻求其他旅游收入来源。

学者建议亚细安 大力拓展教育旅游市场

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院首席研究员玛缇纳斯（Melinda Martinus）就指出，亚细安人口有潜力成为全球旅游业消费者，所以各国应该下功夫吸引本区域的旅客，尤其是通过拓展教育旅游领域，吸引年轻旅客。

玛缇纳斯说，亚细安10国2019年国内生产总值的总和相当于全球第五大经济体，并有望在2030年成为第四大经济体。此外，亚细安人口相当年轻，整体人口约60％不到35岁。“随着区域经济持续显著增长，这些年轻人将更国际化，他们须与国际接轨，也比父母辈更频繁出国，且精通新科技。”

所谓教育旅游，指的是将学习和旅游结合，让旅客在旅游期间学习语言、参与学术会议、当志愿者或到在地公司实习等。

全球市场研究和咨询公司Future Market Insights去年9月发布的报告估计，2021年至2030年间，全球教育旅游市场将取得17.2％的复合年均增长率（CAGR），而2021年教育旅游市场规模估计已超过3998亿美元（约5455亿新元）。

除了教育旅游，受访学者认为医疗旅游、区域旅游和国内旅游也值得进一步发展。其中，部分国家已开始关注国内旅游，这个趋势相信会持续相当长一段时间。

梅农分析说，封锁边境期间旅游业大受冲击，所以好些东南亚国家开始转向推广国内旅游以设法弥补旅客缺口。此外，疫情尚未结束，人们不希望到离家太远的地方旅行，加上对旅游成本的考量，让国内旅游成为不错的选项。

“尤其是近期油价飙升，未来可能会影响长途航班的票价，对于预算较低的游客而言，他们可能更倾向于国内旅行。”

梅农认为，国内和区域旅游相信会在各国未来的旅游策划上占据一席之地，或许也会成为一个新常态。

统一出入境检疫规定 打造东南亚旅游泡泡

除了开拓新的旅游领域，东南亚国家能否统一出入境的检疫规定，对区域旅游复苏起着关键作用。

梅农认为，东南亚应该考虑携手推广整个区域作为旅游目的地，并制定一个区域旅游走廊框架，统一入境要求，例如列明哪些冠病疫苗受认可、接种时长、须接受的冠病检测等。

他说：“通过打造一个东南亚旅游泡泡，让游客在入境一个国家后，可以通畅无阻地前往本区域其他国家。这不但有助于减少人们对旅游的迟疑，也可吸引其他高收入国家的游客，加速旅游业复苏。”

根据旅游数据公司ForwardKeys资料，前来东南亚的旅客分布已出现变化，今年迄今有三分之一的旅客来自欧洲，高于2019年的22％；来自亚洲的旅客为24％，低于2019的57％。

梅农坦言，中国旅客留下的缺口非常大，打造区域旅游泡泡或许只能填补中国游客留下的两三成缺口，但已能发挥作用。

二十国集团（G20）成员国的卫生官员上个月底在印度尼西亚出席峰会时，同意采用统一的网站平台认证冠病疫苗接种证明和检测报告，以方便国际旅客出入境。印尼卫生部长当时表示，印尼已开始与亚细安和欧盟商讨协调这两个区域的旅游卫生规定。

然而，世界卫生组织数码卫生技术部门负责人梅尔指出，协调旅行卫生规定虽然重要，但就目前来看要实现仍是个挑战，因为有大量证书类型正在发行，而它们不一定相互兼容。