因军方投资受民众抵制 缅甸啤酒昔日辉煌不再

（仰光法新电）反对军队政变夺权的缅甸民众，除了上街示威，也通过抵制与缅甸军方有关的商品，如肥皂和咖啡以示抗议。向来深受当地人喜爱的缅甸啤酒也受波及，部分餐馆甚至不愿售卖。

缅甸商都仰光著名观光区第19街一家酒吧的酒客觉奇（假名）说：“我们知道其他品牌的啤酒也有向军方纳税，但我们不希望所有的钱都流入军方口袋，所以我们会避开缅甸啤酒。如果餐馆就只售缅甸啤酒，那我们宁愿不喝啤酒。”

同一条街另一家餐馆的经理佐良披露，他的餐馆自去年4月起就已经停售缅甸啤酒。而该餐馆不仅仅是取消所有缅甸啤酒的订单，甚至还要求该品牌收回所有印有其标志的桌椅和伞。他说：“如果顾客看到我们餐馆名字与缅甸啤酒的标志并排着，他们不会想到我们这里用餐。”

缅军的暴力镇压行动至今没有停止迹象，根据当地监督组织，至今已有超过1700人死于缅军镇压下，而那些仍旧坚持提供缅甸啤酒的场所也因此愈发遭到针对。

据当地媒体报道，今年3月初，有出售缅甸啤酒的仰光两家酒吧和第二大城市曼德勒的一家餐馆外发生炸弹爆炸事件。一些运送啤酒前往中部农村的司机则被当地反军政组织阻拦，车上的货物被砸烂。

生产缅甸啤酒的缅甸酿酒公司是缅甸军方旗下的缅甸经济控股有限公司和日本麒麟集团合资成立的。麒麟集团在2018年公布的数据显示，缅甸啤酒拥有近80％的市场份额。

缅甸酿酒公司在2020年的年终营业利润高达138亿日元（约1.53亿新元），但2021年，在政局动荡和冠病疫情的冲击下，该公司的年终营业利润仅为66亿日元。

面对维权组织的压力，麒麟集团今年2月宣布退出缅甸市场。这让其竞争对手喜力啤酒、嘉士伯和泰象啤酒有机可乘。仰光一名不愿具名的市场观察员表示，这三个啤酒厂“从缅甸啤酒挖走了一定的市场份额，尤其是在城市中”。

偏远农村地区 缅甸啤酒依然是人们首选

不过，基于缅甸复杂的政治格局，缅甸啤酒在一些地区仍受欢迎。例如在军政府大本营内比都，以及一些至今未发生与政变相关暴力事件的偏远农村地区，缅甸啤酒依然是人们的首选。

在西部若开邦，军政府与当地叛乱组织若开军达成和平协议后，当地生活一切如常，缅甸啤酒的广告牌也依旧四处可见。首府实兑一名政府雇员敦敦说：“我们这里没有什么抵制运动，所以我们继续喝缅甸啤酒……这个啤酒酒精度不高，味道也不错。”