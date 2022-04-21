安华坚持领导公正党再战下一届大选 已亲自制定接班人计划

公正党通讯主任法米向“自由今日大马”透露，安华今年2月在公正党领导层工作营中，亲自制定了接班人计划。“其实我们有非常清楚的接班计划。”至于落实的时间表，法米只表示：“再一届大选。”

（吉隆坡综合讯）人民公正党过去一年在多场州选举失利，要求党主席安华交棒的呼声不断，但安华坚持要领导公正党再参与一届大选才交棒，并指这是交棒计划的一部分。

公正党通讯主任法米向“自由今日大马”谈到公正党的接班人计划时说，安华今年2月在公正党领导层工作营中，亲自制定了接班人计划。“其实我们有非常清楚的接班计划。”

至于落实接班人计划的时间表，法米只表示：“再一届大选。”

法米指安华不退位是尚有使命必须完成

法米说，安华对此“相当坚定”。他说，安华并未透露接班人计划的更多细节，包括谁将接替安华领导公正党。

法米表示，安华并不是想要永远担任党主席。据他了解，安华不退位是因为“我们还有必须完成的使命”。“我们有这个使命，是我们必须执行的改革使命。”

法米指出，安华安排接班人，其实是受到同辈政治人物引退及离世影响。“当你看到，比如说民主行动党元老林吉祥引退，巫统元老东姑拉沙里引退，同辈中人当然感同身受。”

他说，安华也曾失去一些潜在接班人，包括已经去世的马国回教青年组织前主席西迪法兹，还有安华的弟弟罗斯里。

公正党今年将举行三年一度的党选，安华接班人的问题因此更引人注目。

公正党内原本有者主张安华此次不竞选，改由女儿努鲁依莎竞选党主席，前副主席拉菲兹竞选署理主席，以便完成世代交替，让公正党重新出发。不过，75岁的安华这次仍然提名参选党主席，并在上周因无人挑战而顺利蝉联。

努鲁依莎今年不竞选公正党高职，是因为她支持拉菲兹竞选署理主席，但各方认为她父亲安华可能比较支持原任总秘书赛富丁出任署理主席。

有消息指努鲁依莎不希望被外界认为自己与安华作对，因此决定不竞选任何高职，并准备为拉菲兹助选。

安华：对其他政党保持协商开放态度

安华主张透过“大帐篷”理念聚拢所有理念相近的政党合作面对大选甚至执政。他昨天（4月20日）接受马来报章《阳光日报》访问时说，他对希盟与其他政党的协商保持开放态度。

安华说，杰出领袖应该摆脱狭隘的政党政治视角并坚持原则，但也必须保留与其他人讨论的空间。“如果首相（依斯迈沙比里）要求明天见面，我也会和他见面。”

不过，安华并未表明希盟是否愿意与土著团结党及国盟商谈合作。

民行党与诚信党等两个希盟成员党都反对与前首相慕尤丁领导的土团党再次合作，因为慕尤丁在2020年2月底的喜来登事件背叛希盟。