柔佛政府将从新山两地点 提供免费接驳巴士至关卡

（新山综合讯）为解决柔佛州新山中央车站通往新山苏丹依斯干达大厦（新山关卡）的人潮拥挤问题，柔州大臣翁哈菲兹宣布，州政府即日起提供免费接驳巴士载送民众前往新山关卡，直到原本的相关巴士服务5月1日恢复运作为止。

他前晚在面簿指出，免费接驳巴士将从本月22日起至30日，在新山敦拉萨路段（新山城中坊）和新山任贵路（Jalan Jim Quee）接载乘客，下车地点则在柔佛长堤新山关卡所在处。

他说，免费接驳巴士每10分钟一趟，周末和公共假期高峰时段会增加趟次。“民众若是携带行李或重型物品，可乘搭接驳巴士直接到关卡，无须通过新山中央车站。”

新加坡与马来西亚4月1日全面重开陆路边境后，新山关卡恢复昔日繁忙景象，通关人潮过多而造成拥挤的问题也再现。上星期，新山关卡的通关排队人龙在高峰时段一度回堵到新山中央车站外的马路上，引起当局关注，翁哈菲兹还漏夜到场视察，并对受影响民众致歉。

他周四主持关卡特别工作小组会议后指出，据调查，从新山中央车站前往新山关卡的行人天桥大排长龙，主要是因为衔接两栋建筑的电动扶梯在维修所致。

他说，其他原因包括往来苏丹依斯干达大厦的巴士服务尚未恢复。“巴士业者因冠病疫情而暂停服务，5月1日才恢复运作。关卡特别工作小组和相关单位讨论后，决定提供免费接驳巴士，希望有助于疏通人潮。”

柔佛公共交通机构配昨天在面簿进一步说明，该免费接驳巴士的运作时间从上午10时开始至午夜12时。