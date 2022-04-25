经济学人智库：越南旅游业复苏比其他东南亚国家慢

2022年旅游准备指数所评比的28个亚洲经济体中，有13个的旅游业以中国为主要客源市场。越南高度依赖中国游客，中南部庆和省与东北部广宁省的旅行社和酒店担心，没有中国游客可能导致它们破产。

（河内讯）全球冠病疫情逐渐缓和，各国通关指日可待，旅游业复苏逐见曙光，但经济分析机构经济学人智库发布的2022年旅游准备指数显示，越南在旅游业复苏前景方面落后于其他东南亚国家。

据《越南快报》报道，经济学人智库就地区疫苗接种、当地公民出境自由度、当地公民入境隔离政策等三个主要条件，为28个亚洲经济体在今年3月底时的旅游条件便利程度评分；满分为10分，分数越低代表该城市拥有更利于旅游复苏的条件。

越南得分4.08，落后于印度尼西亚（4.05分）、菲律宾（3.75分）、泰国（3.3分）、柬埔寨（3.25分）、新加坡（2.45分）和马来西亚（2.15分）。

东南亚旅游业或至少后年才能恢复到疫情前水平

经济学人智库分析称，东南亚的旅游业可能至少要到2024年，才能恢复到冠病疫情前的水平，主要原因是中国仍未开放边境。

2022年旅游准备指数所评比的28个亚洲经济体中，有13个的旅游业以中国为主要客源市场。2019年，访问越南的中国旅客多达580万人次。

高度依赖中国游客的越南中南部庆和省与东北部广宁省的旅行社和酒店担心，没有中国游客可能导致它们破产。

广宁省顶级旅游目的地下龙湾一直是中国游客最喜爱的景点之一，虽然越南已重开边境，但前往下龙湾的游客寥寥无几。下龙湾旅游船协会披露，当地500多艘游船，有七成仍闲置。

下龙湾一家旅行社老板吴文南表示，冠病疫情前，中国游客占了该公司顾客的六成。现如今中国游客来不了，该公司10艘游船有六艘闲置着，剩余四艘也只在周末用于招待国内游客。

吴文南说：“中国游客的缺口导致我公司损失了六成至七成的收入，我担心我们撑不了多久就会破产。”

庆和省2019年接待了350万人次的外国游客，其中七成是中国游客，但如今中国游客涌入该省著名旅游小镇芽庄市和金兰市的景象已然消失。

一家四星级酒店的老板说，如果中国游客短期内还是不出现，他可能很快被迫关闭酒店。

在中国游客没有回流的情况下，旅游业者就只能依靠国内游客苦苦支撑。令他们感到欣慰的是，随着疫情缓和及政府取消旅行限制，国内旅行需求迅速回弹。

来临周末的统一日和劳动节长周末假期，许多飞往旅游目的地的航班和火车票几乎预订一空。越南民航局局长丁皖唐表示，长周末假期乘搭飞机旅行的旅客人数将比平时增加25％至30％，比去年同期增加约90％至95％。