泰产鱼子酱价格实惠在国内成功抢滩

（曼谷综合电）鱼子酱这种高档食材是由鲟鱼卵腌制而成。传统鱼子酱所使用的鱼卵，来源于捕捞自里海、黑海、咸海和亚速海等水域的野生鲟鱼，所以俄罗斯和伊朗长期主宰鱼子酱出口市场。近年来随着鲟鱼人工繁殖和养殖技术的成功和推广，中国大力发展鲟鱼养殖繁育加工产业，现已成为全球最大的鱼子酱供应来源。热带国家泰国也出现鲟鱼养殖场，其出产的鱼子酱以价格优势打入泰国美食界。

距离曼谷约200公里的海滨城市华欣有一家泰俄合资经营的鲟鱼养殖场，数百条鲟鱼养在水温21摄氏度的鱼缸里，与野生鲟鱼生存的寒冷水域有着天壤之别。俄籍合伙人尤丁指出：“没有其他人在热带地区开设这样的养殖场。”

泰国的热带气候有一个优势，即较高的水温会使鲟鱼提早在六岁时就性成熟并产卵；相比之下，俄罗斯寒冷栖息地的鲟鱼通常要到11岁才性成熟。养殖周期较短意味着业者可更快获得收益。

按压腹部取卵不剖杀 拉长鲟鱼存活期提高盈利

传统鱼子酱的制作方法是杀鱼取卵，尤丁的养殖场不杀鱼剖腹，而是像挤牛奶般按压鲟鱼的腹部将卵挤出来。尤丁指出，这一来可拉长鲟鱼的存活期，从鱼身多次取卵，提高了这门生意的可持续性，也扩大盈利空间。鲟鱼寿命可达百年，身长可达四米。

雌鲟鱼一次可产卵逾10万颗。取卵之前，尤丁养殖场会先将鲟鱼从水温21摄氏度的鱼缸转移到“冬季房间”，水温最初设在6摄氏度，随后调高至15摄氏度，跟着才按压鱼腹将卵挤出。

尤丁估计养殖场今年可生产多达两吨鱼子酱，一罐鱼子酱的零售价介于230美元至832美元（约310新元至1140新元），目前只在泰国境内销售，但希望有一天能出口到国外。

在曼谷经营高档餐馆的米其林星级厨师提提德说，与进口鱼子酱相比，尤丁养殖场出产的鱼子酱价格较为实惠，有望吸引更多泰国厨师将鱼子酱纳入菜肴中。

泰国料理口味偏重酸辣甜，提提德认为鱼子酱入菜有助于改变食客对泰国菜的传统印象。

鱼子酱含丰富的维生素、矿物质及Omega-3脂肪酸。尤丁的泰籍合伙人诺帕东表示，他们将自产的鱼子酱送给厨师试吃，几天内就开始收到他们的订单。“他们说这是好的产品，而且关键是泰国生产的，他们为能向顾客呈现这个泰国产品而感到自豪。”