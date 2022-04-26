继新加坡之后 部分东南亚国家探讨户外免戴口罩

继新加坡之后，洪森认为柬埔寨可以让人民自行决定在户外时是否要戴口罩，他将与内阁讨论再做最后决定。马国则预计于明天做出相关宣布。

（金边／吉隆坡综合讯）陆续开放边境后，部分东南亚国家开始探讨免除强制戴口罩的防疫措施。柬埔寨料继新加坡之后、于近期宣布取消户外戴口罩的规定，马来西亚则预计于明天做出相关宣布。

柬埔寨首相洪森昨早出席活动时透露自己有意取消户外戴口罩的规定。他说：“一些国家已经取消戴口罩的规定，我们也可以做到。”

洪森表示，他会先与内阁部长讨论再做最后决定。但他个人认为，政府可以让人民自行决定在户外时是否要戴口罩，不过在封闭的场所，如在大楼及空气不流通的场地，人们还是必需戴口罩并遵守社交安全距离。

洪森说，不用戴口罩，能让柬埔寨每天省下十多万元的开销。“柬埔寨每天有至少100万人戴口罩，我们每天估计要花至少10万元在口罩上。”

据柬埔寨媒体报道，洪森已于昨晚和内阁部长会谈，预料很快就会有宣布。

凯利：政府将在周三宣布进一步放宽措施

除了柬埔寨，马来西亚国内近期也开始讨论免除戴口罩的可能性。马来西亚卫生部长凯利昨天透露，他的部门已将进一步放宽防疫措施的建议提呈给首相，预计政府周三会做出正式宣布。

马国首相依斯迈沙比里此前曾透露，卫生部正在探讨的三个事项，包括是否仍需佩戴口罩和使用MySejahtera应用程序，以及机场入境者和回国者是否须要进行核酸检测。

冠病疫情于两年前暴发时，要求民众出门时戴口罩是各国最早出台的防疫措施之一。相较于欧美国家，亚洲地区在疫情初期得以更好地控制疫情，除了有效的追踪和隔离，民众普遍戴口罩也被视为重要因素。

如今，随着各国拟议让冠病过渡成为地方流行病来管理，各项防疫措施已逐一解除，而摘下口罩是恢复“正常生活”的重要象征。

新加坡是东南亚国家中，最早放宽口罩相关规定的国家之一。自3月29日起，新加坡民众可自行选择是否在户外戴口罩，但室内必须戴口罩的规定维持不变。

但由于冠病疫情反复不定，多国对免除戴口罩的规定还是比较谨慎。

泰国是首个局部开放边境的东南亚国家，于去年7月率先豁免隔离规定，准许普吉岛的游客入境后无须隔离。只不过，虽然泰国频频传出政府考虑免除强制戴口罩的规定，但至今未获落实。

泰国近来面临奥密克戎疫情冲击，每日新增确诊病例屡达新高。泰国政府因此决定维持戴口罩的规定，并宣布将冠病过渡为地方流行病的时间表展延至6月1日再评估。

美疾控中心网站：到访缅甸可选择户外是否戴口罩

目前，印度尼西亚、越南、菲律宾等依然要求民众在户外及室内戴口罩。根据美国疾病控制与预防中心网站的资料，到访缅甸的游客可选择在户外是否戴口罩。

即便是支持松绑的洪森也强调，如果冠病疫情回弹，不排除重新强制戴口罩。

马来西亚的凯利则强调，马国即将宣布进一步放宽防疫措施，但会确保其标准作业程序是安全及严谨的，以防疫情反弹。