越南培训非法伐木者 “放下屠刀”成为探索丛林向导

（峰牙路透电）越南森林砍伐问题严重，政府多年来努力取缔但成效有限。当地一家冒险旅游公司就想出妙招，将非法伐木者培训为向导，让他们带领外国游客穿梭丛林，阻止森林砍伐的同时，也让外界对越南的森林多一分了解。

其中一名完成培训的向导郁安（36岁）就透露，他原本以出售木材为生，多年来非法砍伐，经常将重达100公斤的原木运出森林，全然不顾频繁的非法砍伐活动导致森林愈发稀疏。

直到极端天气带来的洪水一再摧毁家乡后，他才意识到森林砍伐可能带来严重后果。郁安最后放弃了非法砍伐，转而成为森林的守护者。

越南20年间损失300万公顷森林

郁安说：“以前每次看到一棵大树时，脑子里就会立刻开始计算这棵树有多高，要如何将它切成大小不一的原木。现在我改行做向导，每当看到大树时，就会告诉游客，这棵树有多珍贵，因为这样的大树已所剩无几了。”

根据全球森林观察网，随着木制品需求增加，越南在2001年至2020年间损失了约300万公顷的森林，相当于越南森林总面积的20％。

为郁安提供培训的冒险旅游公司设在越南广平（Quang Binh）省，至今已培训了250名前伐木者。这些经过训练的向导，负责带领外国游客参观被联合国教科文组织列入世界遗产名录的峰牙—已榜国家公园。

这些向导由公园护林员陪同，除了向游客介绍峰牙—已榜国家公园动植物种外，还负责巡逻森林内小径，以防狩猎者非法捕捉野生动物，同时还帮忙清除动物陷阱和垃圾。

虽然郁安和其他向导现在的收入还不到他们非法伐木时的一半，但随着全球冠病疫情放缓，旅游业逐渐复苏，他们期待日后的收入能够增加。