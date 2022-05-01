柔州大臣：令吉贬值吸引新加坡人越堤消费 州内已见复苏势头

（新山综合讯）令吉贬值引发马来西亚民众对百物涨价的担忧，不过柔佛州务大臣翁哈菲兹说，这能吸引更多新加坡人越堤到柔州消费，带动州内经济复苏。

他说，新马边界4月1日全面重开后，柔州经济明显好转，尤其是新山市区已恢复昔日繁忙，人潮及车潮重现，商家开始摆脱冠病疫情的影响，经济出现复苏势头。

翁哈菲兹昨天出席一个农业市集推介仪式后在记者会上说，对柔州中小型企业和商贩而言，令吉兑新元疲弱其实对他们有好处。“无可否认，令吉贬值是新加坡人到柔州消费的因素之一，因为在这里他们的购买力更高了……越多人来消费，商家的生意自然更好，这对于受边界封锁重创的商家无疑是好消息。”

新加坡金融管理局上周收紧货币政策后，新元兑令吉一路走高，一度上升到1新元兑3.15令吉，是近五年来的最高水平。

翁哈菲兹说，柔州已明显感受到边界重开的好处，种种迹象显示州内经济逐渐好转，各领域终于守得云开见月明。“我们看到新山市区开始热闹起来，甚至又出现拥堵情况，这都是好的迹象。边界重开又巧碰遇上斋戒月和开斋节，吸引不少新加坡人来柔州的斋戒月市集。我们欢迎更多人到来，因为之前很多商家受疫情影响，苦不堪言，现在终于看到经济复苏的曙光了。”

不过他指出，若令吉持续贬值对马国整体不利，因此他希望这只是个短期问题，以免引发通货膨胀。

另一方面，国际货币基金组织（IMF）看好马国中期增长将保持稳健，尽管长期经济风险仍在，但预计马国今年的国内生产总值（GDP）可达5.75%，通胀率会保持在2.5%左右。

IMF日前在官网宣布，已完成对马国一年一度的经济研究，认为马国今年的经济增长主要靠抑制已久的内需推动。

不过IMF说，马国的经济复苏仍不平衡，且下行风险很大，包括受俄乌战事影响。为此，它呼吁马国政府，根据复苏步伐调整宏观经济政策，同时保留政策空间以应对下行风险。