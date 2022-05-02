新马重开边境一个月 新山商家生意回升 但未到疫情前一半

新加坡与马来西亚重开边境至今一个月，新山民众与商家喜见人流与买气逐步回升。不过，商家生意虽较冠病疫情期间门可罗雀的情况大有起色，但仍不到疫情前的五成。

新马两国于2020年3月为控制疫情而封锁边境，今年4月1日边境才重新开放，让新山商家终于松了一口气。

柔南中小企业公会顾问郑己胜告诉《联合早报》，若说两国去年11月29日的新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）是“小开放”，4月1日重开边境可算是“大开放”。

郑己胜也是柔南中小企业公会创会会长，以及马国中小工业公会前任总会长。他说，一些商家4月1日之后一周的营业额，就相当于去年11月29日实施VTL措施后一个月的营业额，因此这次开放边境对柔南地区的正面影响是立竿见影的。

不过对大部分商铺而言，生意虽有起色，却仍未完全恢复。

新山城中坊位于新山关卡对面，其顾客群超过九成是新加坡民众以及在新加坡工作的马国人。新马两国在冠病疫情期间先后封锁边境，以及马国政府严格的防疫措施，导致城中坊的人流量大受影响。

在城中坊一家餐厅工作的陈小姐告诉《联合早报》，边境重开后，店里的生意有所好转。上门顾客主要是在新加坡工作的马国民众，他们多数是全家人一起来用餐。不过，生意增幅也只是两三成。

据柔佛士都兰区州议员曾笳恩观察，新山各行各业在边境开放后的生意都好转了，零售业、修车与理发美发等行业尤其明显，不过许多商家目前的生意量还不到疫情前的五成。

曾笳恩接受《联合早报》采访时解释，开放陆路边境约一个月来，新山关卡每天出入境者约有14万至16万人次，这相当于疫情暴发前每天约35万人次的一半。

冠病疫情于2020年初暴发前，每天约有35万人次及5万车次通过长堤往来新山与新加坡，其中约30万是每天来回两地的马国打工族。新马两国2020年3月为控制疫情而封锁边境后，其中有约10万打工族为了工作而留在新加坡。

曾笳恩说，这些疫情期间在新加坡租房的马国民众，可能需要几个月时间等合约到期，过后才能回到新山并恢复之前每日往返的行程。“当然，其中有些人可能习惯住在新加坡而选择不再每天来回。”

另外，一些之前每天往来两地的电单车骑士，可能仍在申请新加坡陆路交通管理局的车辆入境准证（VEP）。

曾笳恩估计还需一两个月时间，每天往来长堤的人流与车流才能恢复至疫情前水平。他说，开放边境就是好的开始，“随着人流车流慢慢恢复疫情前的常态，生意也会慢慢变得更好”。

不过也有少数知名老店在边境开放后，生意瞬间回弹。

新山旧城区陈旭年街著名的协裕面包店东主林明镜表示，边境重开之后，店里的生意可说是立即好起来。他开玩笑道：“这让我们有点不习惯，因为之前疫情严重影响生意而‘休息’了两年。不过看到生意变好，大家当然都很高兴。”

记者走访这家创立于1919年的老店时，正好遇上下午炭烤面包出炉时间。当时店外排队的人龙，已经与疫情前差不多。

林明镜表示，开放边境是正确的做法，这让旧城区活络起来，但生意突然回流让一些业者人手一时应付不来。他听说有家餐厅的员工因为“忙到脸青青而大发脾气”，还有餐厅老板由于忙不过来而增加休息日。“生意太好，太忙了。结果本来每星期休息一天，现在改成休息两天。”