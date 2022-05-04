回教徒过节其他人“报复性出游” 防疫解禁开斋长周末马国各地人头攒动

马国从5月1日起解除各项防疫措施，增加了民众出游的动力。当地回教徒终于可以和家人一同欢庆开斋节，而非回教徒也趁五天长周末“报复性出游”，恢复了活力与朝气。

（吉隆坡综合讯）马来西亚一别过去两年的冠病疫情影响，当地回教徒今年终于可以穿着鲜艳多彩的传统服装，与家人一同欢庆开斋节。非回教徒也趁五天长周末“报复性出游”，全马各地的旅游景点皆人头攒动。

《东方日报》报道，马国国家元首前天在联邦直辖区回教堂举行了开斋节会礼，约7000人出席，包括政治领袖和民众。其他各州也举行开斋祈祷礼，各地回教堂和祈祷室人山人海。

在布城，逾3000名回教徒在端姑米占再纳阿比丁回教堂参加开斋会礼。雪兰莪州有超过1万5000人在沙亚南苏丹沙拉胡丁阿都阿兹沙回教堂参加祈祷礼。

《星洲日报》报道称，马国从5月1日起解除各项防疫措施，增加了民众出游的动力，一洗过去两年为了防疫的颓丧，恢复了活力与朝气。

从上周末开始，南北大道等快速公路都在塞车，甚至凌晨也不见缓解。除了赶着回乡过节的民众，还有不少是趁着长假前往其他州旅游的人。塞在车龙中无法动弹的人还下车与其他人聊天，好心情似乎不受塞车影响。

社交媒体出现许多排队照片，从北到南、从首都吉隆坡到东海岸、从室内到户外、从平地到山上，无处不是人潮。在佳节期间通常“摆空城”的吉隆坡也处处现人潮，金三角地带的购物中心、国油双子塔一带和茨厂街一带是密密麻麻的人与车。

交通部长魏家祥说，虽然各主要大道交通流量增加，但一切都在可控范围内。

他说，自国门重开后，许多地方出现交通繁忙景象。开斋节期间，各大道交通量大增，新山地区出现交通阻塞，是新加坡游客入境和大批马国游子回乡所致。

他也说，今年开斋节期间，当局取消在公路设置路障，但仍会监督公路使用者的违例行为。

节庆后确诊人数会上升 诺希山：料多数为轻症

虽然马国解除防疫限制，但卫生总监诺希山预计，开斋节后冠病确诊人数会上升，但相信大部分无症状和症状轻微。

诺希山指出，尽管卫生部预测马国在4月1日开放边境后确诊人数会上升，但实际上确诊人数持续下降。“这说明疫苗以及感染后康复的人具有自然免疫力，形成群体免疫。”

他也说，卫生部过去两个月观察确诊病例趋势后发现，99.5％的病例属于第一和第二级的无症状或轻微症状。此外，医院和重症加护病房的患者人数、呼吸辅助器的使用率及死亡人数也在下降。

卫生部长凯利则呼吁民众先进行筛检才返乡，确保没有将病毒带回家乡。卫生部副部长诺阿兹米提醒当地民众探访亲友时做好防疫措施，切勿疏忽。

马国前天通报新增1352起确诊病例，连续两天维持在1000多起的水平；死亡病例有五起，累计3万5555起死亡病例。