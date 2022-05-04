日泰达成新防务合作 也拟提升双边经济关系

（曼谷综合电）泰国与日本达成新的防务合作，日本将向泰国转移防卫装备和技术。两国也计划进一步提升双边经济关系，包括东京提供贷款，帮助曼谷在后冠病疫情时代推动经济复苏。

日本首相岸田文雄周一访问泰国期间，两国政府签署了《防卫装备品和技术转移协定》。

泰国首相巴育在联合声明中说：“这项协议有助于提升国家防卫，同时为日本的投资提供支持，这对泰国来说是一个重要目标。”

岸田在联合记者会上称，“这是面向扩大安全合作的一大步”，并表示将推进磋商具体的转移事项。双方没有透露合作细节。

巴育也说，他与岸田讨论了供应链改进，以及起草泰日五年期经济伙伴关系的问题。

日本内阁公共事务秘书四方敬之周一说，日本将为泰国提供500亿日元（约5亿3200万新元）贷款，支持泰国的经济复苏。

泰国是岸田东南亚三国之行的最后一站，他之前访问了印度尼西亚和越南。

数十年来，东南亚国家一直是日本的重要伙伴。日本一些最大的企业进驻东南亚，在基础设施、工程、工业区、汽车生产和电子制造等领域皆有投资。

岸田与泰、印、越领导人讨论了俄罗斯入侵乌克兰的问题。泰国对俄罗斯入侵乌克兰采取中立立场，并未参与对俄经济制裁，但在3月联大谴责俄罗斯入侵决议中投了赞成票。岸田向巴育表示感谢。

岸田说：“我同意首相巴育的看法，在任何地区，都不应该容忍侵犯主权和领土完整的行为，或者用武力单方面改变现状的行为。”

这是日本领导人九年来首次正式访问泰国，一些观察家认为，岸田此次访问不仅有助于巩固泰日长期关系，还将为双方带来新的贸易和投资机会。

泰国拉玛七世国王学院政治与治理学院院长差瓦指出，东南亚正成为超级大国争相参与的地区，东南亚国家之间也在竞争大国的资源，例如越南和印尼已成为泰国的主要竞争对手，越南从日本获得更多援助，柬埔寨也在扩大与日本和越南的关系。

差瓦说：“岸田这次访问泰国将让泰国受益匪浅，但泰国获益程度有多大，很大程度上取决于我们能否比过去吸引更多的日本资金。”